Как новый закон повлиял на мобилизацию в Украине

Закон №10449 вступил в силу 18 мая. Он значительно повлиял на мобилизационные процессы в Украине.

Как именно, что изменилось, объяснил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Узнайте также Можно ли еще обновить данные и как и кого можно забронировать: какой будет мобилизация в августе

Мобилизация в Украине

Спикер рассказал, что по итогам на 17 июля 4,6 миллиона военнообязанных, призывников и резервистов обновили свои учетные данные. Кстати, значительно возросло количество мобилизованных по рекрутингу.

Этот закон, по сути, подтолкнул людей к тому, чтобы занять активную позицию, взять ответственность за собственную судьбу и начать искать себя в украинском войске, в рядах Сил обороны – заходить на сайты, интересоваться, какие есть должности, соответствующие умениям и образованию этих людей,

– отметил Дмитрий Лазуткин.

Представитель Минобороны добавил, кроме того, что обновились военно-учетные данные, и теперь уже есть база, с которой можно работать представителям ТЦК, произошел всплеск проактивности людей, которые колебались, которые понимали, что рано или поздно, скорее всего, придется служить, которые морально были готовы защищать Родину. Этот закон стал для них толчком, подытожил Лазуткин.