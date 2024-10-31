Есть проблема с качественным укомплектованием: ветеран оценил, нужна ли реформа ТЦК

Украинским военным, которые находятся на фронте, сегодня нужна поддержка. Сейчас есть потребность в мобилизации. Однако существует ряд проблем относительно того, как работают ТЦК, в частности это касается набора некачественного резерва.

Об этом в разговоре с 24 Каналом поделился ветеран, правозащитник, военный Олег Симороз, объяснив, что среди тех, кого мобилизуют, есть люди с проблемами со здоровьем и немотивированные.

Смотрите также Какие полномочия имеют ТЦК: могут ли проверять документы, дать отсрочку и отправлять повестки

Среди военнообязанных есть крайне демотивированные

Военный обратил внимание на то, что существуют проблемы относительно того, куда распределяют мобилизованных.

"Отправляют такие кадры, что возникает вопрос, хоть понимают, кого надо набирать в ВСУ, на какие должности? У нас так "классно" это получается, что сидит здоровый молодой парень – повар-деловод, а в ДШВ отправляют 55-летнего деда, у которого есть все болячки, которые только существуют", – отметил Симороз.

Военный отметил, что его собратьям нужна поддержка и их подразделения должны быть укомплектованы, как минимум, чтобы иметь шанс на то, чтобы выйти из боя живыми.

Сейчас есть проблема с укомплектованием, главное – качественным, ведь мы получаем очень демотивированных людей: личный состав, пополнения, резервы. Они плохо обучены. Эта демотивация влияет на то, как они были призваны на военную службу во время мобилизации,

– отметил Симороз.

Мобилизация не для всех?

По словам военного, он добровольцем ушел на фронт в 24 года, а в 25 получил ранение. Однако понимает причины, почему некоторые мужчины не хотят пополнить ряды украинской армии. Ведь, по его словам, ненормально, когда на высоком уровне существует коррупция и то, что мобилизация происходит несправедливым образом.

Вся страна знает, что есть те группы населения, которые не служат, у которых все прекрасно, которые живут жизнь, которых "отмазывают". Их родители мажорные и чиновники. А есть те, кто служат. Армию и службу по мобилизации потихоньку превращают в "дурак, что не хватило денег?". Несмотря на то, что мы страну удержали за эти 10 лет,

– заметил Симороз.

Следует переходить на систему рекрутинга

Военный отметил, что цифровизация, в частности внедрение приложения "Резерв +", не является панацеей в борьбе с коррупцией. Цифровизация, по словам Симороза – это об удобстве, об уменьшении бюрократии.

Он обратил внимание, что Европа гораздо больше бюрократизирована и нецифровизированная, если сравнить с Украиной, однако там коррупция на меньшем уровне.

"Основная проблема, что мы занимаемся цифровизацией, а не боремся с коррупцией. ТЦК нужно реформировать; надо переходить на систему рекрутинга, как работают страны НАТО; заниматься подбором персонала; привлекать солдата сразу в подразделение, в котором он будет служить; проводить собеседования на наличие деловых качеств, навыков, образования, касательно состояния здоровья, чтобы понимать, какая должность будет лучшей для войска и для него", – отметил Симороз.

Это все, по мнению ветерана, можно сделать в системе центров предоставления военных/административных услуг и это должно проводиться публично. По его словам, стоит позволить людям это все фиксировать и таким образом возвращать доверие в общество, привлекая к процессу боевые бригады.

Сейчас то, как это происходит, с "совковыми" полковниками из системы военкомата, построить мобилизационный процесс или что-то изменить невозможно. Я же проходил, я видел, как выглядит наш военкомат. Независимо, тебя мобилизуют или у тебя погиб муж, или ты ранения получил. Это те люди, которые не должны сидеть на таких должностях,

– считает Симороз.

Эти должности, с его слов, должны занимать другие лица, которые являются участниками боевых действий, получили ранения, которые "кровью доказали свою верность присяге".