Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Нужно ли проходить ВВК для бронирования и отсрочки: разъяснение от ТЦК
28 сентября, 02:32
2

Нужно ли проходить ВВК для бронирования и отсрочки: разъяснение от ТЦК

Дария Черныш

При наличии оснований для отсрочки от мобилизации военнообязанным, как правило, необязательно проходить военно-врачебную комиссию. В то же время некоторых граждан все же могут направить на ВВК.

Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, ВВК оценивает состояние здоровья военнообязанного и его годность к военной службе в соответствии с заключением. Этот этап является важным этапом мобилизационных мероприятий.

Кто должен пройти ВВК

Прохождение ВВК для оформления отсрочки или бронирования не является обязательным, сообщили военные.

В то же время отдельные категории граждан могут быть направлены на медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства,
– добавили в ТЦК.

Отмечается, что направления на медицинский осмотр выдают ТЦК и СП, центры рекрутинга или командиры воинских частей. Кроме того, военнообязанные имеют возможность самостоятельно оформить электронное направление через Резерв+.

Обязательному прохождению ВВК подлежат граждане, уже получившие соответствующее направление, а также:

  • граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годен" и подлежат повторному осмотру;
  • кандидаты на прохождение военной службы по контракту;
  • военнослужащие, в частности после ранений, лечения или при необходимости пересмотра состояния здоровья.

Напомним, ошибки в реестре "Оберег" можно исправить без посещения ТЦК, через Резерв+. Для этого нужно открыть меню, выбрать раздел "Исправить данные онлайн" и подтвердить запрос. Адвокат объяснила, что делать, если исправить неточности не удается.