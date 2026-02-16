Военнообязанные украинцы со статусом "ограниченно годный" должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до мая. Это необходимо для уточнения состояния здоровья и определения актуальной пригодности к военной службе.

В Ивано-Франковском ТЦК и САП объяснили порядок действий и подчеркнули важность соблюдения сроков.

Как пройти повторный медосмотр?

В ТЦК объясняют, что повторный медосмотр является обязательным, ведь предыдущая категория "ограниченно годен" утратила силу после изменений в законодательстве. Поэтому граждане должны получить новое решение ВВК – "пригоден" или "непригоден" к службе.

Чтобы пройти комиссию, военнообязанным нужно явиться в свой ТЦК и СП, получить направление на ВВК и пройти медицинский осмотр у определенных врачей. После этого комиссия принимает окончательное решение о пригодности.

В территориальных центрах также отмечают: невыполнение требования о повторном прохождении ВВК в установленный срок может иметь правовые последствия. Поэтому гражданам рекомендуют не откладывать процедуру и заблаговременно обновить свои военно-учетные данные.

Что еще следует знать о мобилизации в Украине? Родители трех и более детей могут потерять право на отсрочку от мобилизации от мобилизации, если накапливается задолженность по уплате алиментов. Критическим считается долг, который превышает сумму обязательных платежей за три месяца, ведь в таком случае основания для отсрочки могут пересмотреть.

Чтобы подтвердить право на отсрочку, необходимо предоставить пакет документов. Обычно в него входят свидетельства о рождении детей и официальное подтверждение отсутствия задолженности по уплате алиментов.

Наличие отсрочки не освобождает от воинского учета, и военнообязанный должен выполнять законодательные обязанности, включая явку в ТЦК по повестке, даже с действующей отсрочкой.

В Украине 17-летние юноши 17-летние юноши обязаны стать на воинский учет через территориальные центры комплектования по месту жительства, подав необходимые документы. Процедура включает уточнение персональных данных, первичный медицинский осмотр, и не означает немедленного призыва в армию.



