В сети пишут, что штрафы ТЦК за необновление данных отменены: правда ли это

Украинские адвокаты рассказывали, что украинцы с 17 июля не смогут получить штраф от ТЦК за необновление данных. Они ссылались на Кодекс об административных правонарушениях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвоката Романа Симутина, которого цитирует ТСН.

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Действительно ли штрафы за необновление данных больше не актуальны?

Отдельные эксперты отмечали, что территориальные центры комплектования по закону больше не смогут отправлять штрафы тем гражданам, которые не обновили свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Кодекс об админнарушениях якобы говорит о том, что привлечение к ответственности может происходить в течение года с момента нарушения. То есть со дня установления ответственности за необновление данных этот срок уже прошел, а значит оштрафовать за это нарушение уже нельзя.

Эта тема стала дискуссионной, ведь адвокаты говорили, что штрафы за нарушение воинского учета уже не актуальны, но различные институты по-разному трактуют назначения штрафов. Еще с начала установления такой ответственности суды часто отменяли из-за несоответствия нормам.

К тому же отмена санкций за необновление данных не касается других нарушений, как, например, объявления в розыск работниками ТЦК.

Проще говоря, там указано, что лицо нельзя привлечь к ответственности, если информацию о нем можно узнать из других государственных реестров. В своих решениях суды, когда отменяли штрафы, отмечали, что ТЦК должны были уточнить, какой именно информации им не хватало. То есть эта норма сама по себе, как говорят, была мертвой,

– рассказал адвокат.

Однако представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев отметил, что заявления о том, что ТЦК не смогут штрафовать граждан за необновление данных после 17 июля является неправдой. Все штрафы остаются. И если человек самостоятельно придет в ТЦК и обновит данные, то его сумма составит 8500 гривен.

Военные также отмечают, что ложные заявления об отмене ответственности за нарушение воинского учета могут "расслабить" военнообязанных, в результате чего еще больше граждан будут получать штрафы от ТЦК.

Напомним, представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин заявлял, что тот факт, что прошел год с конечной даты для обновления военно-учетных данных, не аннулирует это нарушение.