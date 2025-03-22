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24 Канал Новости Украины "Контракт 18 –24" расширят: в ОП сообщили, что к проекту присоединятся еще 11 бригад
22 марта, 01:33
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"Контракт 18 –24" расширят: в ОП сообщили, что к проекту присоединятся еще 11 бригад

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Министерство обороны Украины расширяет проект "Контракт 18 – 24" на 11 новых бригад ВСУ и Нацгвардии.
  • К программе присоединятся бригады – 3 отдельная штурмовая бригада, 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила и другие.

Министерство обороны Украины запустило новые контракты для молодежи в возрасте 18 – 24 лет. Проект оборонного ведомства расширят еще на 11 бригад Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Павла Палису.

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К каким бригадам можно будет присоединиться

По словам чиновника, к вышеупомянутой программе впоследствии присоединятся:

  • 3 отдельная штурмовая бригада;
  • 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
  • 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
  • 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
  • 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;
  • 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского;
  • 39 отдельная бригада береговой обороны;
  • 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада;
  • 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

Более того, согласно обнародованной информации, к программе также присоединятся подразделения Нацгвардии:

  • 12 бригада специального назначения "Азов";
  • 13 бригада оперативного назначения "Хартия".

Напомним, выплата 1 миллиона гривен предусмотрена для военных, которые поступили на службу до 25 лет с 24 февраля 2022 года, участвовали в боевых действиях не менее 6 месяцев, и продолжают службу на момент вступления в силу постановления 13 февраля 2025 года.