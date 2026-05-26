Не снижение мобилизационного возраста, – боец 5 ОШБр четко сказал, какое изменение необходимо для войска

Сейчас в Украине не рассматривают уменьшение мобилизационного возраста для привлечения большего количества людей в армию. Однако есть решения, которые можно было бы принять взамен.

О них в интервью для 24 Канала рассказал военнослужащий 2 штурмового батальона 5 ОШБр Станислав Старостенко "Юрист". По его словам, Украине нужно вернуть норму, которая действовала до 2022 года.

Смотрите также "Очень серьезные изменения": Стерненко анонсировал армейскую реформу в два этапа

Для чего Украине возвращать призыв?

По словам военного, в Украине сейчас не требуется снижение мобилизационного возраста. Его уже снижали и этого оказалось достаточно. Однако важным остается другой вопрос – срочный призыв, который отменили осенью 2022 года. Возвращение призыва могло бы решить сразу несколько проблем.

Это давало бы 18-летним юношам за 9 месяцев, когда был срочный призыв, возможность научиться тому, чему их сейчас учат за 2 месяца на БЗВП. Юноши имели бы возможность выбирать профессию, знакомиться непосредственно с солдатами с передовой и видеть, что не все так, как подается в телеграм-каналах,

– пояснил Станислав Старостенко.

Допризывная подготовка в школах и срочная служба могли бы закалять юношей. А для военных это давало бы надежду и надежду, что со временем на их место придет профессиональный человек.

"Война же не закончится у нас теперь никогда. Она будет перетекать из одной фазы в другую. Пример стран в состоянии войны с невменяемыми соседями показывает, что она может длиться десятилетиями", – подытожил военный.

Полное интервью со Станиславом "Юристом" Старостенко: смотрите видео

Украинцев ждут изменения в мобилизации: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что с июня в Украине стартует реформа ВСУ. Ключевые направления изменений уже согласовали, а доработать их должны до конца мая. Известно, что изменить в частности планируют подходы к комплектованию подразделений и управления военным составом.

Советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что армейская реформа будет проходить в два этапа. Первый – начнется в июне. Среди главных изменений: увеличение зарплат для военнослужащих, новые контракты и возможность демобилизации "в порядке очереди".

Второй этап будет связан с изменениями в процессе мобилизации. Стерненко не вдавался в детали, впрочем отметил, что в армию будут привлекать больше иностранцев. Также, по его словам, изменения будут действительно серьезными и мобилизация больше не будет выглядеть так, как сейчас.

Стоит также добавить, что заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса объяснил – никаких радикальных изменений не готовят. В частности не говорится о снижении мобилизационного возраста и мобилизации женщин. Палиса также подтвердил, что планируется увеличить количество иностранцев в украинской армии.