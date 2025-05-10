Мобилизация в Украине: почему ТЦК может объявить в розыск и что делать военнообязанному

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 6 августа 2025 года. Военнообязанных могут объявить в розыск.

Министерство обороны в ответ на запрос УП объяснило, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберег". Об этом сообщает 24 Канал.

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Почему ТЦК могут объявить в розыск

В оборонном ведомстве отметили, что статус "в розыске" имеют военнообязанные, которые нарушили правила воинского учета. Среди примеров привели такие ситуации:

гражданин не стал на воинский учет после достижения соответствующего возраста;

гражданка, которая получила медицинское или фармацевтическое образование, не стала на воинский учет;

граждане были сняты с воинского учета, но не стали обратно в указанный срок;

граждане, которые были исключены с воинского учета, но после 18 мая обязаны стать на воинский учет, не сделали этого;

гражданин, который состоит на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;

гражданин после получения повестки не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;

гражданин, который получил направление на ВВК, не прошел комиссию или после прохождения не явился повторно в ТЦК;

гражданин, который после обновления данных и прохождения ВВК, получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин.

В Минобороны добавили, что кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор. В частности, когда во время заполнения данных оператором реестра "Оберег" была допущена ошибка или не внесены некоторые данные.

Для исправления этой ситуации военнообязанный должен явиться в ТЦК.