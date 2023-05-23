Могут ли мобилизовать опекуна или попечителя недееспособного лица: какая между ними разница

В Украине немало людей, которые ухаживают за родственниками во время полномасштабного вторжения России без оформления официальных статусов. Их существует 2 вида – опекунство и попечительство.

Граждане Украины, ухаживающие за близкими людьми, могут официально закрепить свой статус. Некоторые из этих категорий не подлежат мобилизации.

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Призывают ли опекунов и попечителей

Попечителей лиц, чья инвалидность признана судом, не призывают в ВСУ. Также мобилизации не подлежат те граждане, которые постоянно ухаживают за людьми с инвалидностью I группы.

Несколько иная ситуация с теми, кто ухаживает за лицами II группы инвалидности или нуждающимися в постоянном надзоре за результатами медико-социальной экспертной или врачебно-консультативной комиссии. Таких людей нельзя мобилизовать, если кроме них больше некому заботиться об их близких.

Какая разница между опекунством и попечительством

Опекун заботится о полностью недееспособном лице, а попечитель – об ограниченно дееспособном. Опека также может устанавливаться над детьми младше 14 лет, которые либо являются сиротами, либо о которых родители не заботятся. Также попечительство может устанавливаться над детьми 14 – 18 лет с теми же проблемами.

За кем можно официально ухаживать

Украинцы могут оформить постоянный уход за детьми с инвалидностью до 18 лет, инвалидами I группы и пожилыми людьми, которым 80 или более лет. Также можно официально ухаживать за инвалидами I и II группы с психическим расстройством и другими лицами, нуждающимися в постоянном уходе. Однако их неспособность к самообслуживанию должна подтвердить врачебная комиссия.

Как оформляется постоянный уход

Получить статус попечительства или патронажа легче, чем оформить опекунство. Потому что для этого не нужно судебное решение. Пожилой человек, не имеющий психических расстройств и не являющийся полностью недееспособным, должен сам написать заявление.

В общем, нужны следующие документы:

заявление от пенсионера с просьбой о назначении ему попечителя;

копия паспорта;

справка о регистрации места жительства;

документы, подтверждающие право собственности на имущество или право пользования имуществом;

справка врачебной комиссии, подтверждающая необходимость ухода за пожилым человеком;

справка о состоянии здоровья лица, желающего осуществлять уход.

Что нужно сделать для получения опеки над недееспособными родственниками

Недееспособность человека может признать только суд. Поэтому придется писать заявление и собирать документы. Суд при рассмотрении заявлениям привлечет самого заявителя, родственника, за которым нужно ухаживать, и представителя органа опеки и попечительства.

, подать заявление в суд могут не только члены семьи или близкие родственники, но и орган опеки и попечительства, а также психиатрическое учреждение.

Орган опеки и суд захотят увидеть следующие документы:

заявление от будущего опекуна об установлении опеки;

акт обследования условий жизни недееспособного лица;

справка о состоянии здоровья лица; справка о состоянии здоровья опекуна;

акт проверки условий обитания будущего опекуна;

справка лечебного учреждения о том, что в семье опекуна нет лиц с заболеваниями, препятствующими устройству недееспособного лица.

После этого начнётся второй этап. Как только суд подтвердит недееспособность человека, заявителю нужно будет снова собрать документы.

Все это нужно будет передать органам опеки:

заявление;

копия и оригинал паспорта;

медицинская справка;

автобиография;

свидетельство о браке (при наличии);

справка о доходах;

справка об отсутствии судимости;

документы о наличии жилплощади;

согласие семьи на совместное проживание.

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