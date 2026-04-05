Не только ТЦК: кто может выдать направление на ВВК

Для прохождения военно-врачебной комиссии необходимо получить специальное направление. Без этого документа медосмотр невозможен.

У Министерстве обороны объяснили, кто именно имеет право выдавать направление на ВВК.

Смотрите также Мобилизация в Украине изменится: интервью с Вениславским о новых решениях и скандальных делах

Где можно взять направление на ВВК?

В Украине направление на военно-врачебную комиссию является обязательным документом для прохождения медицинского осмотра. Именно оно определяет основание и цель обследования – от мобилизации до подписания контракта или пересмотра состояния здоровья.

Как сообщают в Минобороны, выдавать направление на ВВК могут несколько уполномоченных лиц и структур. В частности, это руководители ТЦК и СП, которые направляют военнообязанных на медосмотр в рамках мобилизационных мероприятий.

Также такое направление могут выдавать руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины. Это актуально для граждан, которые добровольно решили поступить на военную службу по контракту.

Для действующих военнослужащих направление на ВВК оформляют командиры воинских частей. Обычно это происходит в случаях, когда необходимо оценить состояние здоровья после ранения, болезни или перед принятием кадровых решений.

В то же время в Украине введена возможность получения электронного направления. Военнообязанные могут самостоятельно подать заявку через приложение Резерв+, выбрав соответствующую услугу и заполнив форму. После обработки запроса электронное направление появляется в личном кабинете пользователя. Это позволяет избежать личного посещения ТЦК и значительно упрощает процедуру.

Важно понимать, что повестка не является направлением на ВВК. Она лишь обязывает явиться в ТЦК, тогда как направление – это отдельный документ, который дает право на прохождение медицинского осмотра.

Какие изменения ввели в Украине по мобилизации?