У Міністерстві оборони пояснили, хто саме має право видавати направлення на ВЛК.

Де можна взяти направлення на ВЛК?

В Україні направлення на військово-лікарську комісію є обов’язковим документом для проходження медичного огляду. Саме воно визначає підставу та мету обстеження – від мобілізації до підписання контракту або перегляду стану здоров’я.

Як повідомляють у Міноборони, видавати направлення на ВЛК можуть кілька уповноважених осіб та структур. Зокрема, це керівники ТЦК та СП, які направляють військовозобов’язаних на медогляд у межах мобілізаційних заходів.

Також таке направлення можуть видавати керівники Центрів рекрутингу Збройних Сил України. Це актуально для громадян, які добровільно вирішили вступити на військову службу за контрактом.

Для діючих військовослужбовців направлення на ВЛК оформлюють командири військових частин. Зазвичай це відбувається у випадках, коли необхідно оцінити стан здоров’я після поранення, хвороби або перед ухваленням кадрових рішень.

Водночас в Україні запроваджено можливість отримання електронного направлення. Військовозобов’язані можуть самостійно подати заявку через застосунок Резерв+, обравши відповідну послугу та заповнивши форму. Після обробки запиту електронне направлення з’являється в особистому кабінеті користувача. Це дозволяє уникнути особистого відвідування ТЦК і значно спрощує процедуру.

Важливо розуміти, що повістка не є направленням на ВЛК. Вона лише зобов’язує з’явитися до ТЦК, тоді як направлення – це окремий документ, який дає право на проходження медичного огляду.

