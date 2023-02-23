Из-за каких семейных обстоятельств можно уволиться со службы в Украине

В Украине идет проведение общей мобилизации. Военные могут уволиться со службы из-за определенных семейных обстоятельств.

Так, основанием для увольнения со службы может быть необходимость ухаживать за женой, мужем или кем-то из родителей. Юристы рассказали, что любая группа инвалидности родных военнослужащего является основанием для увольнения.

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Из-за каких семейных обстоятельств можно уволиться со службы

Инвалидность I или II группы одного из родителей или родителей жены или мужа военнослужащего является основанием для увольнения со службы.

Также уволиться со службы можно даже если у родных военного нет группы инвалидности – для этого должно быть заключение врачебно-консультативной комиссии, что родные нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Какие документы необходимы для увольнения со службы

Для этого нужно предоставить рапорт командиру с указанием основания увольнения, а также копии документов, подтверждающих такое основание.

Копии документов обязательно должны быть удостоверены нотариусом.

Также необходимо предоставить документы, подтверждающие родственную связь с лицом, имеющим инвалидность или которые нуждаются в уходе, а также медицинское заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии.

Какие основания весомы для увольнения со службы

Достижение предельного возраста пребывания в армии. После 60 лет, а для высшего состава офицеров – 65, военные имеют право на увольнение. Отметим, что по их желанию срок службы может быть продлен еще на 5 лет.

Совершение преступления. Если военный совершает преступление и его, по решению суда, лишают свободы или воинского звания – происходит автоматическое увольнение из армии.

Состояние здоровья. Военно-врачебная комиссия должна выдать заключение о непригодности к службе и исключении из военного учета.

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Если военный увольняется из-за инвалидности супруги, супруга, то брак обязательно должен быть зарегистрирован в ЗАГС.