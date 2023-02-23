Так, підставою для звільнення зі служби може бути необхідність доглядати дружину, чоловіка або когось із батьків. Юристи розповіли, що будь-яка група інвалідності рідних військовослужбовця є підставою для звільнення.
До теми Які документи потрібні для звільнення з військової служби і як довго розглядають заяву
Через які родинні обставини можна звільнитись зі служби
Інвалідність І або ІІ групи одного з батьків чи батьків дружини або чоловіка військовослужбовця є підставою для звільнення зі служби.
Також звільнитись зі служби можна навіть якщо у рідних військового немає групи інвалідності – для цього має бути висновок лікарсько-консультативної комісії, що рідні потребують постійного стороннього догляду.
Які документи необхідні для звільнення зі служби
Для цього потрібно надати рапорт командиру із зазначенням підстави звільнення, а також копії документів, які підтверджують таку підставу.
Також необхідно надати документи, що підтверджують родинний зв'язок з особою, яка має інвалідність або потребує догляду, а також медичний висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії.
Які підстави є вагомими для звільнення зі служби
- Досягнення граничного віку перебування в армії. Після 60 років, а для вищого складу офіцерів – 65, військові мають право на звільнення. Зауважимо, що за їхнім бажанням, термін служби може бути подовжений ще на 5 років.
- Скоєння злочину. Якщо військовий вчиняє злочин і його, за рішенням суду, позбавляють волі чи військового звання – відбувається автоматичне звільнення з армії.
- Стан здоров'я. Військово-лікарська комісія має видати висновок про непридатність до служби та виключення з військового обліку.
- Сімейні обставини. У якому випадку відтерміновують чи звільняють від служби – читайте тут.