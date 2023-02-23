Так, підставою для звільнення зі служби може бути необхідність доглядати дружину, чоловіка або когось із батьків. Юристи розповіли, що будь-яка група інвалідності рідних військовослужбовця є підставою для звільнення.

До теми Які документи потрібні для звільнення з військової служби і як довго розглядають заяву

Через які родинні обставини можна звільнитись зі служби

Інвалідність І або ІІ групи одного з батьків чи батьків дружини або чоловіка військовослужбовця є підставою для звільнення зі служби.

Також звільнитись зі служби можна навіть якщо у рідних військового немає групи інвалідності – для цього має бути висновок лікарсько-консультативної комісії, що рідні потребують постійного стороннього догляду.

Які документи необхідні для звільнення зі служби

Для цього потрібно надати рапорт командиру із зазначенням підстави звільнення, а також копії документів, які підтверджують таку підставу.

Важливо! Копії документів обов’язково мають бути засвідчені нотаріусом.

Також необхідно надати документи, що підтверджують родинний зв'язок з особою, яка має інвалідність або потребує догляду, а також медичний висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії.

До речі! Якщо військовий звільняється через інвалідність дружини, чоловіка, то шлюб обов’язково має бути зареєстрований у РАЦС.

Які підстави є вагомими для звільнення зі служби