Могут ли мобилизовать мужчину, жена которого беременна третьим ребенком

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому изменились правила воинского учета и мобилизации. Большинство норм об отсрочке от мобилизации остались неизменными.

Могут ли по новому закону мобилизовать мужчину, жена которого беременна третьим ребенком рассказал адвокат Андрей Карпенко.

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Беременность не считается

Адвокат говорит, что по новому закону, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Исключение составляют те, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Соответственно, по словам адвоката, беременность женщины не приравнивается наличию ребенка. Только после рождения ребенка мужчина будет иметь право на отсрочку от мобилизации.