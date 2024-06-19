Чи можуть за новим законом мобілізувати чоловіка, дружина якого вагітна третьою дитиною розповів адвокат Андрій Карпенко.

Дивіться також Швейцарця, який воював за Україну, відпустили на час слідства

Вагітність не рахується

Адвокат говорить, що за новим законом, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Виняток складають ті, хто має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Відповідно, за словами адвоката, вагітність жінки не прирівнюється наявності дитини. Тільки після народження дитини чоловік буде мати право на відстрочку від мобілізації.