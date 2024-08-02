В ТЦК игнорируют военный билет в "Резерв+" и требуют бумажный: в Раде объяснили, что делать

С мая 2024 года в Украине изменились правила мобилизации. В Раде объяснили, имеют ли право граждане снимать действия работников ТЦК, и тождественен ли электронный военный билет бумажному.

Есть закон, который предусматривает, что электронный вариант военно-учетного документа является полным заменителем бумажного. Об этом заявил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

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Электронный билет равен бумажному

По словам нардепа, если работники ТЦК отказываются признать законность военного билета в "Резерв+" и приглашают гражданина в военкомат, он должен обратиться на горячую линию, и тогда все станет на свои места.

Вениславский напомнил, что документ в "Резерв+" содержит QR-код, который можно считать с помощью любого смартфона, который имеет функцию сканирования.

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Выписка повесток "на коленке" и фиксация действий ТЦК

Также нардеп объяснил, что сотрудники ТЦК имеют право выписывать повестки "на коленке". Если работник военкомата является лицом, которое уполномочено выписывать повестки, а военнообязанный может быть мобилизованным, то не имеет значения, где именно будет выписана повестка.

Кроме того, Вениславский отметил, что работники ТЦК не просто имеют право, а обязаны фиксировать свои действия во время вручения повесток и проверки документов. Для этого они будут иметь бодикамеры.

Граждане, которым вручают повестку, также могут снимать действия сотрудников ТЦК на видео.

Отдельно Вениславский уточнил, что никаких повесток в электронном формате не предвидится.