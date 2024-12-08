В Верховной Раде ответили, планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст

В западных СМИ неоднократно появлялись новости, что в Украине могут снизить мобилизационный возраст. Однако в Верховной Раде заявили, что пока власти не рассматривают такой вариант.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Отмечается, что соответствующее заявление сделал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

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Что в Верховной Раде говорят о мобилизации 18-летних

Федор Вениславский пояснил, что законопроектов или предложений о внесении изменений "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на рассмотрение Комитета по нацбезопасности не поступало.

Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет – ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности – не рассматривается,

– сказал нардеп.

По словам Вениславского, также в Украине не рассматриваются никакие идеи о принудительной мобилизации женщин. Речь идет в частности о военнообязанных или тех, которые станут ими после добровольного прохождения базовой военной службы.

Важно! По закону, военнообязанные женщины могут быть призваны на военную службу по мобилизации исключительно по добровольному согласию.

Напомним, ранее экс-командующий Сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что призывной возраст в Украине слишком высокий и может быть снижен до 18 – 19 лет.

Также издание The Washington Post написало, в США "разочарованы" тем, что Украина не хочет проводить мобилизацию 18-летних. По словам журналистов, под давлением США в Украине якобы задумываются о снижении мобилизационного возраста.