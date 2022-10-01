Дополнительной мобилизации в Украине быть или нет: кто будет принимать решение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. И хотя не раз звучали заявления о том, что все резервы уже давно сформированы, остро висит вопрос о дополнительном наборе. Давайте попробуем на него ответить.

Накануне министр обороны Алексей Резников рассказал, будут ли проводить в Украине дополнительную мобилизацию. Он также отметил, кто в нашем государстве будет принимать соответствующее решение.

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Будет ли дополнительная мобилизация

Резников в интервью ни подтвердил, ни опроверг это утверждение. Он лишь отметил, что соответствующее решение будет принимать Генштаб ВСУ.

В то же время глава министерства рассказал, что ожидает врага. По словам Резникова, в Генштабе никто не протирает штаны. В ведомстве просчитывают события на войне на несколько ходов вперед. Это касается в том числе возможных угроз с территории Беларуси.

Украина не только занимается формированием резервов. Их еще и готовят к возможным боевым действиям. К примеру, рассказал Резников, в Британии завершаются учения первой группы украинских солдат. В нее входят 30 тысяч защитников государства.

Среди них 10 тысяч военнослужащих:

приедут на фронт полностью готовыми;

будут осведомлены о предоставлении медицинской помощи и владении оружием;

кроме того, они еще будут оснащены как формой, так и средствами защиты.

По словам Резникова, эту идею подхватили и другие международные партнеры. Так что разворачиваются базы, где проходят обучение военнослужащие, но на территориях других государств. И в этом случае говорится не только о специалистах узких специальностей, но и пехоте.

В ОП рассказали, будет ли дополнительная мобилизация

Напомним, что накануне на этот вопрос отвечали в Офисе Президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что наше государство уже создало резервы. Этого удалось добиться благодаря системе территориальной обороны. И именно эти резервы будут использоваться при необходимости.

По словам Подоляка, в Украине не будут объявлять дополнительную мобилизацию. Наше войско имеет достаточное количество защитников. И все они готовы к наплыву россиян, бездумно нагребаемых в рамках частичной мобилизации.

Он также отметил, что сейчас ведется совсем другая форма войны. Поэтому украинская сторона в ней не терпит столь колоссальные потери среди военных, если сравнивать с Россией. Правда, в последней вообще не задаются этим вопросом.

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