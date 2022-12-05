Отпуска для украинских защитников: сколько и когда могут отдыхать военные во время войны
В Украине продолжается проведение общей мобилизации. В этот период военнослужащие имеют право на отпуск.
Согласно Закону, военным разрешено ездить в отпуск во время военного положения. Сколько могут отдыхать украинские защитники – читайте далее в материале 24 канала.
Обратите внимание В Украине продолжается мобилизация: сколько времени придется служить
Отпуска для украинских военных
Есть несколько видов отпуска:
- Часть основного отпуска,
- Отпуск по семейным обстоятельствам,
- По другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.
Сколько длятся отпуска
Отметим, что каждый отпуск может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.
Отпуска в мирное время
- Ежегодный основной отпуск,
- Отпуск военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком,
- Отпуск для лечения,
- Социальный отпуск,
- Отпуск по семейным обстоятельствам,
- Ежегодный дополнительный отпуск военнослужащим, исполнение обязанностей военной службы которых связано с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой,
- Творческие отпуска.
В Украине продлили отсрочку от призыва
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней. Кабмин внес изменения в постановление "О продлении сроков действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации". Речь идет о том, что отсрочку от призыва на службу в армии продлят на 2 месяца.
Впрочем, есть важное уточнение. Автоматическое увеличение сроков отсрочки будет действовать только при условии, что отсрочка не закончилась до вступления в силу постановления.
Напомним, что уволиться со службы можно по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья или другим весомым причинам. Для этого нужно подать рапорт и документы, подтверждающие основания для увольнения.