Более 333 тысяч украинцев оформили отсрочки в приложении Резерв+, – Минобороны

В Украине уже более 333 тысяч военнообязанных оформили отсрочки от мобилизации в приложении "Резерв+", которое разработала команда Министерства обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко во время конференции DOU Day.

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Сколько украинцев оформили отсрочки

Екатерина Черногоренко рассказала, что сейчас каждая третья отсрочка от мобилизации в стране оформляется именно через приложение.

На сегодня через Резерв+ оформлено 333 тысячи отсрочек. Считаю это невероятным достижением команды, ведь эти решения принимаются без заседаний комиссий, без двухнедельного ожидания и без неудобного общения с чиновниками,

– подчеркнула заместитель министра.

Напомним, недавно в приложении Резерв+ добавились две новые отсрочки от мобилизации. Речь идет об отсрочке для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж – военные и у них есть ребенок до 18 лет.

Осенью 2024 года в приложении также запустили отсрочки для трех категорий граждан: люди с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ; студенты, аспиранты и докторанты; а также многодетные родители, которые имеют трех детей до 18 лет в совместном браке.