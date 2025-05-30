Для сотрудников ТЦК разработали "учебник" по поведению во время мобилизации, – ВСУ

Для сотрудников ТЦК ввели новые правила поведения и общения во время проведения мобилизационных мероприятий. Их целью является уменьшение напряжения в обществе и попытка избежать конфликтных ситуаций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

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Для сотрудников ТЦК разработали новые правила

Командование Сухопутных войск ВСУ разработало "учебник" для военнослужащих ТЦК на время мобилизации.

Были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК и СП при осуществлении мероприятий мобилизации. Это, скажем, такой учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных перед тем, как они будут выходить для проведения мероприятий оповещения или других мероприятий,

– пояснил Виталий Саранцев.

Он выразил надежду, что таким образом удастся уменьшить количество негатива, которая окружает деятельность ТЦК и СП.

Представитель командования Сухопутных войск также добавил, что мониторинг осуществляется постоянно, а соответствующая группа работает круглосуточно.

И подытоживая общую нашу работу, то за более чем полугодовой период мы проследили количество этих негативных сообщений о ТЦК и СП. Процент этого негатива не превышает даже 1% от количества мобилизованных за этот период в Силы обороны Украины,

– подытожил Саранцев.

В то же время, по его словам, большое количество материалов и видео являются искусственно сфабрикованными или вырванными из контекста – часть из них сняли давно, а сейчас подают как актуальные. Также некоторые ролики просто копируют и распространяют с разными подписями: сначала как событие в Днепре, потом – в Ровно, а затем – в Черкассах.