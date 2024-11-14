Постановка на воинский учет: Львовский ТЦК обратился к 17-летним украинцам

По закону, ежегодно в Украине в течение января – марта юноши, которым исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Львовского областного ТЦК и СП. Взятие на воинский учет 17-летних осуществляют для того, чтобы определить количество таких лиц.

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Что нужно знать о воинском учете 17-летних

В ТЦК рассказали, что взятие призывников на воинский учет (ранее – приписка к призывным участкам) осуществляется в районных (городских) ТЦК по месту жительства.

Для этого граждане обязаны лично прибыть в соответствующий ТЦК в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Взятие граждан Украины на воинский учет призывников проводится с целью определения имеющихся человеческих ресурсов, степени их пригодности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физической подготовки, изучения личных качеств,

– объяснили во Львовском областном ТЦК.

В то же время там напомнили, что призыв граждан по мобилизации осуществляется только по достижению лицом 25-летнего возраста.

К слову, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что мобилизацию в Украине продлят в 2025 году. Это нужно для того, чтобы держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии.