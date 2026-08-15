А впоследствии его отправили в воинскую часть. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно о скандале?

Украинский археолог, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник "Научно-исследовательского центра "Охранная археологическая служба Украины"" НАН Украины оказался в центре скандала с ТЦК. Омбудсмен сообщил, что к нему обратилась жена ученого.

В прошлом ее муж уже служил в ВСУ, был стрелком и имеет статус участника боевых действий. Женщина рассказала, что 28 июля 2026 года ее муж пришел в ЦПАУ в Каменце-Подольском, чтобы подать документы на продление отсрочки как научный работник.

Он получил подтверждение, что пакет документов рассмотрят в течение 15 дней. Уже 8 августа мужа доставили в местный районный ТЦК и СП.

В военкомате ученый сообщил о поданном заявлении и предъявил опись входящих документов из ЦПАУ. Однако эту бумажку у него взяли.

Лубинец подчеркнул, что, несмотря на отсутствие официального решения об отсрочке, мужчину сразу направили на ВВК. Сейчас он находится в воинской части.

Омбудсмен назвал эту ситуацию возмутительной и требующей немедленной проверки. Он отметил, что направил сообщение о возможном уголовном правонарушении в Офис генерального прокурора и обратился в Военную службу правопорядка ВСУ.

Подчеркиваю, что практику слепой мобилизации и мобилизации "для галочки" нужно искоренить! Цифры в отчетах не влияют на реальный ход войны. Мобилизация не должна происходить только на бумаге,

– заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что во время полномасштабного вторжения задача Украины не только выстоять, но и не потерять государство, в центре которого – достоинство, свобода и права человека.

Омбудсмен подчеркнул, что мобилизация необходима, но отметил, что она не может происходить вопреки законам.

В пятницу, 14 августа, в Николаевской области во время эвакуации семей с детьми из Херсонской области водителя Общества Красного Креста остановили на блокпосту и доставили в ТЦК. Волонтеры заявляли, что правоохранители действовали обманным путем, а пассажиров оставили на произвол судьбы посреди дороги.

Ранее в Тернопольской области человека с инвалидностью незаконно доставили в ТЦК. 57-летнего мужчину с сердечным заболеванием сутки незаконно удерживали и пытались доказать, что его отсрочка уже недействительна.