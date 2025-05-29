Мобилизация в Украине: учитывают ли на ВВК заключения частных врачей

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Военнообязанные должны пройти ВВК.

Но учитывают ли на ВВК выводы частных врачей – объяснил адвокат Олег Леонтьев, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинское радио".

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Учитывают ли на ВВК выводы частных врачей

Адвокат отметил, что на военно-врачебной комиссии обязаны принимать во внимание эти выводы.

Если государственный врач сказал одно, а частный – другое, то это не значит, что надо доверять только государственному врачу, а частного отвергать. Если есть разные выводы, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные стационарные обследования, при необходимости,

– отметил Леонтьев.

Поэтому человек имеет право обращаться к врачу по своему выбору и не должен отвечать за то, что он не внес данные в электронную систему здравоохранения. Однако если врач записал это в медицинскую книжку, то можно требовать, чтобы записи из нее были приняты во внимание врачами ВВК.