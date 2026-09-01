"Хочу внедрить опыт США": разведчик из Америки назвал основные проблемы мобилизации в Украине

Украина уже длительное время сталкивается с нехваткой личного состава, а любые решения в сфере мобилизации остаются сложными и общественно чувствительными. В то же время проблема заключается не только в том, сколько людей удается привлечь в армию, но и в том, насколько быстро и качественно они могут пройти подготовку перед выполнением боевых задач.

Бывший разведчик-снайпер Корпуса морской пехоты США Мэттью Сэмпсон, воюющий на стороне Украины, в эфире 24 Канала рассказал, какие проблемы он видит в нынешней системе подготовки новобранцев. Он также объяснил, какой американский опыт хотел бы внедрить в Украине и как сотрудничество с США могло бы помочь армии.

Мобилизация сталкивается с нехваткой людей

У России значительно больше мобилизационных ресурсов, тогда как Украине после многих лет большой войны становится все сложнее пополнять ряды армии. Люди устают, а военнослужащих, которые долгое время остаются в строю, зачастую некем заменить, поэтому любое решение о расширении мобилизации будет сложным для общества.

Одним из вариантов, который сейчас обсуждают, является более широкое привлечение женщин. На фронте они уже служат в различных подразделениях и выполняют боевые задачи, поэтому вопрос об их способности эффективно служить в армии для Сэмпсона не является теоретическим.

За время, которое я провел на передовой, я не раз видел женщин в военной форме, которые наравне с мужчинами выполняли свои боевые задачи. Они уже сейчас помогают на фронте, сражаются за свою страну и вносят весомый вклад в нашу борьбу,

– рассказал бывший разведчик-снайпер Корпуса морской пехоты США.

В то же время увеличение численности личного состава в армии само по себе не решает проблему. Следующее узкое место возникает уже после подписания контракта, когда новобранца нужно быстро и качественно подготовить к службе.

Украине и США есть что поучиться друг у друга

Существующая система подготовки не всегда успевает за темпами набора людей. Сэмпсон рассказал, что встречал новобранцев, которые уже подписали контракт, но месяцами ждали начала базовой военной подготовки. Разворачивать дополнительную учебную инфраструктуру на территории Украины сложно еще и из-за постоянной угрозы ракетных ударов и атак дронов.

Я лично встречал людей, которые подписывали контракт, а затем четыре месяца сидели дома, ожидая возможности пройти базовую военную подготовку. С каждым месяцем таких людей становится все больше. И это огромная проблема,

– подчеркнул Сэмпсон.

У Соединенных Штатов есть значительные возможности для подготовки военных за пределами зоны боевых действий. Подобный подход уже применялся в отношении украинских пилотов F-16: они проходили обучение в США, после чего возвращались в Украину и приступали к выполнению задач. В то же время американская сторона могла бы перенимать украинский опыт ведения современной войны, накопленный непосредственно на фронте.

Я бы очень хотел видеть более тесное сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной в целях повышения качества подготовки военнослужащих. Именно над этим я сейчас работаю вместе с некоторыми американскими представителями,

– рассказал он.

Личный опыт Сэмпсона также повлиял на его взгляд на подготовку. Он подписал контракт в США в 17 лет с разрешения матери и уже тогда понимал, что может попасть на войну в Ирак или Афганистан. Готовность молодых американцев идти в армию в значительной степени подкреплялась уверенностью в том, что перед боевыми заданиями они пройдут серьезную подготовку.

Мы понимали, что уровень нашей подготовки будет чрезвычайно высоким. Нас должным образом подготовят, и это даст хорошие шансы выжить под вражеским огнем. Я стремлюсь создать учебную программу, которая принесет большую пользу и украинцам, и американцам,

– сказал Сэмпсон.

Такая программа могла бы сократить месяцы ожидания между подписанием контракта и началом обучения. Это особенно важно в условиях, когда на передовой не хватает личного состава, а качество подготовки напрямую влияет на способность военных выполнять задачи и сохранять жизнь.

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