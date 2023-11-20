Изменения в правилах мобилизации: в Раде готовят новый законопроект

В Верховной Раде народные депутаты готовят новый законопроект по мобилизации украинцев. Эта инициатива, вероятно, будет включать в себя изменения в правилах военного учета и прохождения военной службы.

Изменения также будут касаться новых обязанностей для военнообязанных и правил увольнения с военной службы. В настоящее время проект закона находится в стадии обсуждения.

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Нардепы готовят законопроект по мобилизации

Народная депутат из партии "Слуга народа" Марьяна Безлуга анонсировала, что парламентарии готовят к регистрации крупный законопроект по мобилизации украинцев. В своем сообщении она опубликовала изменения, которые в настоящее время могут быть введены в проект закона.

Так, нардепы могут ввести для военных, освобожденных из плена, новый дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью в 90 календарных дней. Эта инициатива не касается тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы, и желает уволиться.

Также парламентарии хотят ввести новые обязанности для военнообязанных.

В частности, среди новых обязанностей могут быть:

обязательное прохождение медицинского осмотра и лечения согласно решениям ВЛК;

наличия при себе военно-учетных документов, предъявляемых по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП.

Нардепы также обсуждают новые основания для освобождения от мобилизации.

Так, от мобилизации в Украине, если примут законопроект, можно будет освободиться:

по собственному желанию для иностранцев и лиц без гражданства;

в связи с освобождением из плена (кроме тех, кто добровольно сдался в плен);

после досрочного расторжения договора для курсантов женского пола;

из-за наличия инвалидности I или II группы;

в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

Безлуга также напомнила, что пока, кроме указанных новых оснований, военнослужащие во время действия военного положения имеют право уволиться с военной службы по ряду других оснований.

Среди них нардеп вспомнила следующие основания:

по возрасту – после достижения 60-летнего возраста;

по состоянию здоровья – по решению ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев;

после вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничение свободы;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).

Также парламентарии хотят ввести право на отсрочку от призыва на военную службу педагогическим работникам учреждений профессионального образования. Однако могут предоставить право на прохождение военной службы лицам с инвалидностью, по их желанию, несмотря на наличие оснований для отсрочки.

Нардепы хотят изменить правила отсрочки и привлечения на службу

Безлуга подчеркнула, что нардепы обсуждают и изменения в отсрочке от мобилизации и привлечении людей на военную службу. В частности, парламентарии стремятся уменьшить круг граждан, имеющих право на отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающегося в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства. Это необходимо для того, чтобы устранить возможность уклонения от призыва.

Народный депутат подчеркнула, что сейчас право на отсрочку имеют следующие группы граждан:

лица занятые постоянным уходом за родителями жены или мужа (изменениями предусматривается, что право на отсрочку будут иметь лица, которые ухаживают только за своими родителями);

военнообязанные, имеющие жену или мужа среди лиц с инвалидностью III группы (они потеряют право на отсрочку);

круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе (хотят уменьшить до членов семьи первой степени родства).

Кроме того, в Раде также хотят изменить порядок предоставления отсрочки от призыва гражданам, получающим высшее образование. По словам Безлугой, изменениями предполагается устранить возможность избегания призыва путем получения второго или третьего высшего образования.

Также народные депутаты стремятся расширить перечень лиц, принимаемых на военный учет.

В частности, туда могут войти следующие группы:

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

которые были осуждены за совершение уголовного преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

которым по окончании учреждений высшего образования присвоены военные, специальные звания офицерского или среднего начальствующего состава или получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Депутат напомнила, что сегодня на военный учет военнообязанных берут:

уволенных с военной службы в запас;

которые прекратили альтернативную или невоенную службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно;

военнообязанных, прибывших из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

уволенных со службы полицейских, лиц начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Государственного бюро расследований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудников Службы судебной охраны, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику, лица, имеющие специальные звания Бюро экономической безопасности Украины;

которые получили гражданство Украины и подлежат взятию на учет военнообязанных;

сняты с военного учета Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины согласно решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины;

которых освободили от призыва на срочную военную службу;

достигших 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников;

которых уволили со службы в военном резерве, а те не достигли предельного возраста пребывания в запасе.

В то же время в крупном законопроекте народные депутаты планируют также ввести и ряд других изменений, связанных с мобилизацией, военным учетом, прохождением военной службы.

В частности, нардепы планируют также: