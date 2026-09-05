Ветеран Михаил Дамаскин рассказал 24 Каналу, что определенные проблемы с мобилизацией действительно существуют. Встречаются недопустимые моменты с обеих сторон.

Что должно измениться в мобилизации?

По словам ветерана, у него лично были знакомые, у которых не возникало конфликтных ситуаций при общении с ТЦК. Их так и мобилизовали, но дали возможность выбрать подразделение. Также у них не забирали телефоны. Когда обе стороны спокойно общаются, тогда конфликтов не возникает.

Уже было много разговоров о реформах мобилизации и ТЦК. Однако, как подчеркнул ветеран, в первую очередь важно, чтобы каждый украинец действовал осознанно.

Если мы увидим ответственность со стороны людей, то, думаю, ТЦК начнет работать по-другому. Так же было и раньше. В начале полномасштабной войны не было принудительной мобилизации. Также сейчас можно поступить на службу другими способами. Через рекрутинг или напрямую через воинскую часть,

– сказал ветеран.

Ветеран прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине: смотрите видео 24 Канала