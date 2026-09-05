Ветеран Михайло Дамаскін розповів 24 Каналу, що певні проблеми з мобілізацією дійсно існують. Трапляються неприйнятні моменти з обох боків.

Що має змінитися в мобілізації?

За словами ветерана, особисто в нього були знайомі, які не мали конфліктних ситуацій під час спілкування з ТЦК. Їх таки мобілізували, але дали можливість обрати підрозділ. Також у них не забирали телефони. Коли обидві сторони спокійно спілкуються, тоді конфліктів не виникає.

Вже було багато розмов про реформи мобілізації та ТЦК. Однак, як наголосив ветеран, спершу важливо, аби кожен українець діяв свідомо.

Якщо побачимо відповідальність від людей, то, гадаю, ТЦК почне по-іншому працювати. Так само було й раніше. Не було примусової бусифікації на початку повномасштабної війни. Також зараз можна долучитися до війська іншими шляхами. Через рекрутинг або напряму через військову частину,

– сказав ветеран.

Ветеран прокоментував ситуацію з мобілізацією в Україні: дивіться відео 24 Каналу