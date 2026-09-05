Тогда все будет работать по-другому: ветеран сказал, что нужно изменить в мобилизации
Украине необходимо набирать в Силы обороны не менее 30 тысяч человек каждый месяц, почему это говорил глава Офиса Президента Кирилл Буданов. В ходе мобилизации случаются разные ситуации.
Ветеран Михаил Дамаскин рассказал 24 Каналу, что определенные проблемы с мобилизацией действительно существуют. Встречаются недопустимые моменты с обеих сторон.
Что должно измениться в мобилизации?
По словам ветерана, у него лично были знакомые, у которых не возникало конфликтных ситуаций при общении с ТЦК. Их так и мобилизовали, но дали возможность выбрать подразделение. Также у них не забирали телефоны. Когда обе стороны спокойно общаются, тогда конфликтов не возникает.
Уже было много разговоров о реформах мобилизации и ТЦК. Однако, как подчеркнул ветеран, в первую очередь важно, чтобы каждый украинец действовал осознанно.
Если мы увидим ответственность со стороны людей, то, думаю, ТЦК начнет работать по-другому. Так же было и раньше. В начале полномасштабной войны не было принудительной мобилизации. Также сейчас можно поступить на службу другими способами. Через рекрутинг или напрямую через воинскую часть,
– сказал ветеран.
Ветеран прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине: смотрите видео 24 Канала