В ГПСУ ответили, могут ли вручить повестку на границе

Все военнообязанные граждане должны были обновить свои данные до 16 июля. В Госпогранслужбе сказали, могут ли повестку вручили на границе.

Представители ТЦК могут находиться на пунктах пропуска. Однако, они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля, заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

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Вручают ли повестки на границе

Спикер отметил, что представители ТЦК могут находиться на отдельных пунктах пропуска в отдельные часы, чтобы помочь пограничникам в случае, если у них возникают какие-то вопросы относительно документов или информации о людях, которые пересекают границу. Тогда пограничники могут обратиться к тем представителям ТЦК.

Повестки в пунктах пропуска открыто, или нет, массово, – это не происходит. Потому что участия в мероприятиях пограничного контроля представители территориальных центров комплектования не принимают,

– подчеркнул Демченко.

Также отметил, если человек, который пересекает границу, подана в розыск в подразделения Национальной полиции, что может отображаться, например, в системе "Оберег", работники пограничной службы могут обратиться в полицию, чтобы они доставили этого человека в ТЦК.