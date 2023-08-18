Повестки в транспорте: в ТЦК рассказали, могут ли военные останавливать маршрутки
Президент Владимир Зеленский продлил военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. Это означает, что к мужчинам от 18 до 60 лет могут "постучать" с повесткой.
В Украине на законодательном уровне определено, кто именно и как может вручать повестки призывникам. В то же время законодательством не установлен порядок, где можно вручать повестки, а где нет, что порождает много дискуссий и вопросов. Об этом заявил полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко. 24 Канал.
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Повестки в маршрутках
Поэтому сейчас действует такое правило, что вручать повестки военнообязанным можно в любом месте: дома, на улице, по месту работы, на блокпостах и даже на пляжах. Впрочем, есть исключения.
Так, по словам Андрея Гуренко, есть определенные ограничения по раздаче повесток в транспорте. К примеру, устраивать "перехват" маршруток для вручения повестки, представитель ТЦК не может. Потому что он – военный. Останавливать транспорт имеет право только Нацполиция – при определенных обстоятельствах. Военным это делать запрещено.
Вручение повесток в Украине
- Напомним, что для выдачи повестки призывнику могут быть уполномочены представитель ТЦК и СП, руководитель предприятия, учреждения или организации, где работает военнообязанный, управляющий многоквартирными зданиями, представитель органа местного самоуправления.
- Также "вызов в военкомат" может догнать военнообязанного в другом месте или области. Если, например, ТЦК установит, что человек проживает не по месту регистрации, повестка "уйдет" по месту его фактического пребывания.
- В то же время незаконным является вручение повестки по почте или через смс-сообщение. Ведь повестку должны вручать лично адресату. Она считается врученной только тогда, когда человек расписался в ней.