Повестки в транспорте: в ТЦК рассказали, могут ли военные останавливать маршрутки

Президент Владимир Зеленский продлил военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. Это означает, что к мужчинам от 18 до 60 лет могут "постучать" с повесткой.

В Украине на законодательном уровне определено, кто именно и как может вручать повестки призывникам. В то же время законодательством не установлен порядок, где можно вручать повестки, а где нет, что порождает много дискуссий и вопросов. Об этом заявил полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко. 24 Канал.

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Повестки в маршрутках

Поэтому сейчас действует такое правило, что вручать повестки военнообязанным можно в любом месте: дома, на улице, по месту работы, на блокпостах и даже на пляжах. Впрочем, есть исключения.

Так, по словам Андрея Гуренко, есть определенные ограничения по раздаче повесток в транспорте. К примеру, устраивать "перехват" маршруток для вручения повестки, представитель ТЦК не может. Потому что он – военный. Останавливать транспорт имеет право только Нацполиция – при определенных обстоятельствах. Военным это делать запрещено.

Вручение повесток в Украине