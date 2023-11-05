Могут ли мобилизовать людей с инвалидностью в ряды ВСУ: объяснение юриста

Граждане с инвалидностью могут быть мобилизованы только по собственному согласию, при этом группа не имеет значения. Однако эти пункты в законе могут повлиять на новые изменения в классификации инвалидности.

Министр здравоохранения разработал новый законопроект, который должен убрать понятие "инвалидность" Вместо традиционного подхода, основанного на этом понятии, новый подход направлен на оценку потери функциональности.

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Мобилизация лиц с инвалидностью

Юрист Ростислав Кравец объясняет, что согласно действующему законодательству лиц с инвалидностью запрещено мобилизовать. При этом не имеет значения первая, вторая или третья группа инвалидности.

Однако юрист прогнозирует, что на соответствующую норму в законодательстве может повлиять разработка министра здравоохранения Виктора Ляшко. Он предлагает заменить понятие "инвалидность" на "утрату функциональности". Он подозревает, что новая норма может привести к тому, что инвалидность будет отменена полностью, а всех заставят заново пройти соответствующие медкомиссии.

Введут какой-то процент потери функциональности, согласно которому лиц можно будет мобилизовать. Подозреваю, что именно это готовится,

– сказал Кравец.

В Украине отменяют стоковую службу

Рустем Умеров подписал указ об утверждение военной кадровой политики Минобороны к 2028 году. Главная цель решения состоит в гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны с Россией, а также в интеграции с евроатлантическим пространством безопасности, взаимосовместимости ВСУ с армиями государств-членов НАТО.

Прежде всего, новый указ предусматривает отмену срочной службы. Ее заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста, или же службой по контракту для желающих. Также предполагается система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом.

Также указ предусматривает усовершенствование электронного военного учета, новую культуру взаимодействия, равные права, новую систему обеспечения военнослужащих средствами и жильем, а также ряд других изменений.