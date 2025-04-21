Воинский учет с 16 лет: что нужно знать призывникам

В Украине юноши должны становиться на воинский учет уже с 16 лет - в соответствии с новыми правилами, которые действуют с 2023 года. Чтобы избежать штрафов и проблем с законом, важно знать, когда, куда и с какими документами обращаться.

Об этом рассказывает 24 Канал. С 2023 года в Украине действует обновленный порядок воинского учета, который обязывает юношей становиться на учет уже в 16 лет – в год достижения 17-летия.

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Что нужно для воинского учета в 16, 17, 18 лет

Важно знать, когда и какие документы подать в ТЦК, чтобы не нарушить закон и не получить штраф.

Согласно действующим правилам, с 16 лет мужчины имеют статус допризывников и должны подать персональные данные, сдать анализы и пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). В 17 лет ребята становятся призывниками, а с 18 до 27 лет они подлежат призыву или учатся на военной кафедре.

Постановка на учет проводится:

по месту жительства – в ТЦК или органах самоуправления, если ТЦК нет;

по месту работы – работодателем;

за рубежом – дипломатическими учреждениями Украины.

Основные документы:

приписное свидетельство;

военный билет;

временное удостоверение военнообязанного.

В случае изменения места жительства (другой город, область или даже страна), нужно в течение 7 дней стать на учет в новом ТЦК или дипломатическом представительстве.

Военному учету также подлежат женщины определенных специальностей – их данные передают ВУЗы в ТЦК. Женщины получают временное удостоверение военнообязанного и становятся на учет по месту жительства.