Про це розповідає 24 Канал. Із 2023 року в Україні діє оновлений порядок військового обліку, який зобов'язує юнаків ставати на облік вже у 16 років – у рік досягнення 17-річчя.
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Що потрібно для військового обліку в 16, 17, 18 років
Важливо знати, коли і які документи подати до ТЦК, аби не порушити закон і не отримати штраф.
Згідно з чинними правилами, з 16 років чоловіки мають статус допризовників і мають подати персональні дані, здати аналізи та пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). У 17 років хлопці стають призовниками, а з 18 до 27 років вони підлягають призову або навчаються на військовій кафедрі.
Постановка на облік проводиться:
- за місцем проживання – у ТЦК або органах самоуправління, якщо ТЦК немає;
- за місцем роботи – роботодавцем;
- за кордоном – дипломатичними установами України.
Основні документи:
- приписне свідоцтво;
- військовий квиток;
- тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
У разі зміни місця проживання (інше місто, область чи навіть країна), потрібно протягом 7 днів стати на облік у новому ТЦК або дипломатичному представництві.
Військовому обліку також підлягають жінки певних спеціальностей – їхні дані передають ВНЗ до ТЦК. Жінки отримують тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та стають на облік за місцем проживання.