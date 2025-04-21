Про це розповідає 24 Канал. Із 2023 року в Україні діє оновлений порядок військового обліку, який зобов'язує юнаків ставати на облік вже у 16 років – у рік досягнення 17-річчя.

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Що потрібно для військового обліку в 16, 17, 18 років

Важливо знати, коли і які документи подати до ТЦК, аби не порушити закон і не отримати штраф.

Згідно з чинними правилами, з 16 років чоловіки мають статус допризовників і мають подати персональні дані, здати аналізи та пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). У 17 років хлопці стають призовниками, а з 18 до 27 років вони підлягають призову або навчаються на військовій кафедрі.

Постановка на облік проводиться:

за місцем проживання – у ТЦК або органах самоуправління, якщо ТЦК немає;

за місцем роботи – роботодавцем;

за кордоном – дипломатичними установами України.

Основні документи:

приписне свідоцтво;

військовий квиток;

тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

У разі зміни місця проживання (інше місто, область чи навіть країна), потрібно протягом 7 днів стати на облік у новому ТЦК або дипломатичному представництві.

Військовому обліку також підлягають жінки певних спеціальностей – їхні дані передають ВНЗ до ТЦК. Жінки отримують тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та стають на облік за місцем проживання.