Отсрочка от мобилизации в апреле 2025: кто имеет право и как оформить

С 1 апреля 2025 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые граждане имеют право на отсрочку. Она предоставляется по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или профессиональной деятельности.

Об этом рассказывает 24 Канал. Общая мобилизация в Украине продлена до мая 2025 года, однако некоторые категории граждан могут получить отсрочку.

Читайте также Вручение повесток в 2025 году: кто может проверять документы и задерживать нарушителей

Кто освобожден от мобилизации с 1 апреля?

Это касается лиц с определенными семейными обстоятельствами, проблемами со здоровьем или тех, кто работает в стратегически важных сферах.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку могут получить:

По состоянию здоровья:

Люди с инвалидностью любой группы;

Временно непригодные к службе по решению военно-врачебной комиссии (ВВК) – от 6 до 12 месяцев с повторным медосмотром.

По семейным обстоятельствам:

Родители трех и более детей до 18 лет (кроме должников по алиментам);

Одинокие родители или опекуны детей до 18 лет;

Лица, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

Те, кто ухаживает за тяжелобольными родственниками (муж/жена, ребенок, родители);

Опекуны недееспособных лиц;

Мужчины, у которых жена имеет инвалидность I или II группы.

По профессиональной деятельности:

Студенты дневной формы обучения;

Преподаватели и ученые, которые работают от 0,75 ставки и имеют соответствующую степень или звание;

Работники критически важных предприятий (бронирование возможно до 30 марта 2025 года).

Как оформить отсрочку

Для получения отсрочки нужно обратиться в ТЦК и СП с соответствующими документами (паспорт, военный билет, справка об основаниях для отсрочки).

Некоторые категории граждан могут оформить отсрочку дистанционно через мобильное приложение "Резерв+". Упрощенную процедуру получения справки могут использовать студенты, многодетные родители и лица с инвалидностью.