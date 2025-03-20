Отсрочка от мобилизации в апреле 2025: кто имеет право и как оформить
- С 1 апреля 2025 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация, но некоторые граждане могут получить отсрочку по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или профессиональной деятельности.
- Для оформления отсрочки нужно обратиться в ТЦК и СП с соответствующими документами, а некоторые категории могут оформить ее дистанционно через мобильное приложение "Резерв+".
С 1 апреля 2025 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые граждане имеют право на отсрочку. Она предоставляется по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или профессиональной деятельности.
Об этом рассказывает 24 Канал. Общая мобилизация в Украине продлена до мая 2025 года, однако некоторые категории граждан могут получить отсрочку.
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Кто освобожден от мобилизации с 1 апреля?
Это касается лиц с определенными семейными обстоятельствами, проблемами со здоровьем или тех, кто работает в стратегически важных сферах.
Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку могут получить:
По состоянию здоровья:
- Люди с инвалидностью любой группы;
- Временно непригодные к службе по решению военно-врачебной комиссии (ВВК) – от 6 до 12 месяцев с повторным медосмотром.
По семейным обстоятельствам:
- Родители трех и более детей до 18 лет (кроме должников по алиментам);
- Одинокие родители или опекуны детей до 18 лет;
- Лица, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием;
- Те, кто ухаживает за тяжелобольными родственниками (муж/жена, ребенок, родители);
- Опекуны недееспособных лиц;
- Мужчины, у которых жена имеет инвалидность I или II группы.
По профессиональной деятельности:
- Студенты дневной формы обучения;
- Преподаватели и ученые, которые работают от 0,75 ставки и имеют соответствующую степень или звание;
- Работники критически важных предприятий (бронирование возможно до 30 марта 2025 года).
Как оформить отсрочку
Для получения отсрочки нужно обратиться в ТЦК и СП с соответствующими документами (паспорт, военный билет, справка об основаниях для отсрочки).
Некоторые категории граждан могут оформить отсрочку дистанционно через мобильное приложение "Резерв+". Упрощенную процедуру получения справки могут использовать студенты, многодетные родители и лица с инвалидностью.