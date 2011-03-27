Новые отсрочки в "Резерв+", нарушение ТЦК и призыв после 55: какой будет мобилизация в апреле

В условиях военного положения, которое в Украине продлено до 9 мая 2025 года, вопрос мобилизации остается актуальным для общества. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат мобилизации, однако для юношей до 25 лет действуют другие правила. Одним из ключевых нововведений стала программа "Контракт 18 – 24", которая позволяет молодым людям добровольно вступать в ряды Вооруженных Сил Украины на выгодных условиях.

Также в Украине появились нововведения по мобилизации, в частности новые отсрочки в приложении "Резерв+".

24 Канал собрал информацию о том, продлится ли мобилизация во время переговоров, о нарушении прав человека в ТЦК и о том, кто имеет право на отсрочку и какие возможности предусмотрены для военнообязанных.

Новые отсрочки в "Резерв+" в апреле

Минобороны 27 марта сообщило о появлении новых типов отсрочек в приложении "Резерв+". Там появились отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).

Чтобы оформить отсрочку, надо нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию,

– говорится в сообщении министерства.

Впоследствии военнообязанный получит уведомление в "Резерв+" с результатом. Если данных в реестрах не найдено, в Минобороны советуют обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Приложение "Резерв+" от Министерства обороны Украины предоставляет военнообязанным возможность оформления отсрочек от мобилизации в электронном формате. Среди категорий граждан, которые могут воспользоваться этой функцией, есть:

студенты, аспиранты и докторанты: лица, которые учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования;

лица с инвалидностью;

многодетные родители, у которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Будут ли изменения в работе ТЦК в апреле

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил о системных и массовых нарушениях прав граждан во время мобилизационных мероприятий. Об этом он сообщил в своем обращении 26 марта.

По его словам, случаи незаконных задержаний и насилия со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) стали распространенной практикой:

Создается впечатление, что незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства.

Лубинец отметил, что готов представить детальный анализ ситуации в Верховной Раде, однако голосов для его вызова на отчет не хватило.

Основные нарушения, зафиксированные Офисом омбудсмена:

Физическое насилие – избиение граждан во время задержаний на улицах, в торговых центрах и возле метро.

Умышленные ДТП – случаи, когда работники ТЦК и СП сбивают велосипедистов или мотоциклистов, чтобы их принудительно остановить.

Ограничение права на защиту – недопуск адвокатов к задержанным и сокрытие информации об их местонахождении.

Принудительное подписание документов – людей заставляют подписывать повестки без объяснения правовых последствий.

Незаконные задержания – мобилизация граждан, которые имеют законное право на отсрочку или вообще не подлежат призыву, например студентов, лиц с инвалидностью, граждан, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками.

Лубинец подчеркнул, что ситуация требует немедленной реакции государства для соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса.

Будет ли продолжаться мобилизация, несмотря на переговоры о прекращении войны

Украина и Россия при посредничестве США ведут договоренности о временном перемирии. В то же время это не повлияет на процесс мобилизации, заявил представитель оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на его выступление в телемарафоне, темпы мобилизации не зависят от внешних факторов.

Генеральный штаб выполняет плановое задание по мобилизации человеческих ресурсов для пополнения Сил обороны и безопасности для выполнения задач, связанных с отпором и сдерживанием вооруженной агрессии России против Украины,

– подчеркнул Домбровский.

Он также отметил, что мобилизационные мероприятия будут проходить непрерывно, пока не будет принято другое решение по мирному урегулированию войны.

В то же время спикер признал, что общественное мнение может меняться под влиянием различных событий, однако ключевая задача – создать условия, при которых Украина будет продолжать свою борьбу.

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Кого в Украине не могут мобилизовать в апреле

В Украине некоторые граждане имеют право на отсрочку или полное освобождение от мобилизации по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, профессиональной деятельности или другим факторам. Также по закону мобилизации не подлежат мужчины моложе 25 лет и старше 60 лет.

Категории граждан, которые не подлежат мобилизации:

1. По состоянию здоровья. Мобилизации не подлежат лица с инвалидностью I–III групп или те, которые признаны непригодными к военной службе по медицинским показаниям.

2. По семейным обстоятельствам:

лица, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет;

одинокие отцы или матери, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;

опекуны, попечители, приемные родители, которые воспитывают детей-сирот или детей с инвалидностью;

лица, которые ухаживают за тяжелобольными членами семьи (супругами, детьми, родителями);

граждане, у которых есть жена или муж с инвалидностью или родители с I или II группой инвалидности;

опекуны недееспособных лиц или лиц, нуждающихся в постоянном уходе, если нет других граждан, которые могут выполнять эту функцию;

военнослужащие, если оба супруга находятся на службе и имеют несовершеннолетних детей, а также беременные женщины-военнослужащие.

3. Из-за гибели родственников: мобилизации не подлежат граждане, чьи близкие родственники (муж, жена, дети, родители, дед, бабушка, родные братья или сестры) погибли или пропали без вести в результате военных действий.

4. Студенты и преподаватели:

студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме;

научные и педагогические работники, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

5. В связи с профессиональной деятельностью:

работники критически важных предприятий и организаций;

народные депутаты Украины и АР Крым, судьи, работники органов военного управления, Минобороны, ВСУ, Госпогранслужбы, ГСЧС, СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Госспецсвязи, аппарата МВД и тому подобное.

6. Временное освобождение от мобилизации имеют:

граждане, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены в запас (кроме лиц, зачисленных в оперативный резерв первой очереди), – они не подлежат призыву в течение 6 месяцев после увольнения;

лица, которые получили отсрочку по решению военно-врачебной комиссии (ВВК) по состоянию здоровья – сроком до 6 месяцев.

Эти правила определяют категории граждан, которые имеют право на отсрочку или освобождение от мобилизации в соответствии с действующим законодательством Украины.

Кто может выехать за границу в апреле

Во время военного положения в Украине большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничены в выезде за границу. Однако существуют исключения:

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выехать за границу, если они являются участниками академической мобильности на один семестр и учатся на дневной форме для получения степени бакалавра или магистра в медицинском, фармацевтическом или ветеринарном направлении.

Военнослужащие имеют право на выезд за границу для отпуска или обучения при условии получения разрешения от воинской части.



Мужчины старше 60 лет имеют право на выезд за границу.

Обратите внимание, что правила могут меняться, поэтому рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию и консультироваться с соответствующими государственными органами перед планированием выезда за границу.

Как мобилизоваться с 18 лет в апреле

В Украине мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Лица младшего возраста могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины (ВСУ) на добровольной основе. В частности, Министерство обороны Украины ввело инициативу под названием "Контракт 18 – 24", направленную на привлечение молодежи в возрасте от 18 до 24 лет к службе по контракту.

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Законодательство Украины определяет, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат мобилизации. Лица младшего возраста могут вступать в ряды ВСУ только добровольно. Это означает, что юноши в возрасте 18-24 лет не могут быть принудительно мобилизованы, но имеют возможность заключить контракт на военную службу по собственному желанию.

Министерство обороны Украины ввело программу "Контракт 18 – 24", которая предусматривает заключение однолетних контрактов для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Участники этой программы получают финансовую поддержку и социальные льготы, в частности:

стандартные выплаты для военных до 120 тысяч гривен в месяц, а также денежная помощь: 200 тысяч гривен сразу при подписании контракта и 800 тысяч гривен двумя частями во время его действия;

возможность нулевой ипотеки;

обучение за государственные средства;

бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование;

право на выезд за границу после года службы.

Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Могут ли мобилизовать после 55 лет

В Украине во время военного положения мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако привлечение лиц старшего возраста имеет определенные особенности.

Мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать на общих основаниях, учитывая их состояние здоровья и пригодность к военной службе. Обычно они привлекаются к выполнению задач в частях обеспечения, таких как водители, логисты или другие тыловые подразделения. Это связано с тем, что физические нагрузки в боевых подразделениях могут быть чрезмерными для лиц старшего возраста.

Стоит отметить, что мобилизация мужчин этой возрастной категории часто происходит при наличии дефицитных военно-учетных специальностей или для комплектования тыловых подразделений. Такие решения принимаются на основании мобилизационных распоряжений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Важно! Недавно в Верховной Раде был представлен законопроект №12222, который предусматривает снижение предельного возраста для мобилизации с 60 до 55 лет. Эту инициативу поддерживают в Генеральном штабе ВСУ, однако на данный момент она еще не вступила в силу.

Таким образом, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы, особенно если они имеют необходимые специальности или могут выполнять задачи в тыловых подразделениях. Однако окончательное решение зависит от потребностей Вооруженных Сил и действующего законодательства.