Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, белорусы все-таки боятся украинцев.
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Пополнение белорусской армии "впечатляет"
Олег Жданов объяснил, что Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.
Все напряглись: мобилизация в Белоруссии? А нет, не мобилизация. Всего-навсего призывают 230 человек,
– посмеялся он.
Военный эксперт подчеркнул, что пополнение личного состава планируется для пограничной службы и частично Вооруженных Сил.
"Я так понимаю, что проблема в офицерском составе", – подчеркнул он.
По его мнению, такие действия белорусов – признак страха.
Олег Жданов рассказал, зачем Лукашенко мобилизовал 230 человек: смотрите видео
Белорусы напуганы
Олег Жданов метко подметил, что Лукашенко просто вынужден призвать более двухсот офицеров запаса на службу, чтобы закрыть своеобразные пробелы.
Очевидно, в связи с войной в Украине и тем, что белорусы насмотрелись на эти ужасы, популярность военных учебных заведений резко упала среди белорусского населения,
– подчеркнул он.
По его словам, 230 мобилизованных пополнят ряды пограничных войск Беларуси.
Украинцы "запугивают" белорусов: что известно
- Заметим, что белорусские пограничники уже не в первый раз жалуются своему командованию на "провокации" со стороны украинских военных.
- Недавно белорусский пограничник заявил, что якобы украинские работники Госпогранслужбы "провоцируют" белорусских с помощью "жестов".
- Отмечают, что первый случай так называемых "провокаций" был на пункте пропуска "Добрянка" в Черниговской области.
- Тогда же так называемый начальник управления пограничного контроля Беларуси рассказал, что "отмечаются частные случаи "провокаций" с украинской стороны".