Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, білоруси все ж бояться українців.

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Поповнення білоруської армії "вражає"

Олег Жданов пояснив, що Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Всі напружилися: мобілізація в Білорусі? А ні, не мобілізація. Всього-на-всього призивають 230 осіб,

– посміявся він.

Військовий експерт наголосив, що поповнення особового складу планується для прикордонної служби і частково Збройних сил.

"Я так розумію, що проблема в офіцерському складі", – наголосив він.

На його думку, такі дії білорусів – це ознака страху.

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Білоруси налякані

Олег Жданов влучно підмітив, що Лукашенко просто вимушений призвати понад 2 сотні офіцерів запасу на службу, щоб закрити своєрідні прогалини.

Вочевидь, у зв'язку із війною в Україні і тим, що білоруси надивилися на ці жахи, популярність військових навчальних закладів різко впала серед білоруського населення,

– підкреслив він.

За його словами, 230 мобілізованих поповнять лави прикордонних військ Білорусі.

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