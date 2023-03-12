Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, білоруси все ж бояться українців.
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Поповнення білоруської армії "вражає"
Олег Жданов пояснив, що Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.
Всі напружилися: мобілізація в Білорусі? А ні, не мобілізація. Всього-на-всього призивають 230 осіб,
– посміявся він.
Військовий експерт наголосив, що поповнення особового складу планується для прикордонної служби і частково Збройних сил.
"Я так розумію, що проблема в офіцерському складі", – наголосив він.
На його думку, такі дії білорусів – це ознака страху.
Олег Жданов розказав, навіщо Лукашенко мобілізував 230 осіб: дивіться відео
Білоруси налякані
Олег Жданов влучно підмітив, що Лукашенко просто вимушений призвати понад 2 сотні офіцерів запасу на службу, щоб закрити своєрідні прогалини.
Вочевидь, у зв'язку із війною в Україні і тим, що білоруси надивилися на ці жахи, популярність військових навчальних закладів різко впала серед білоруського населення,
– підкреслив він.
За його словами, 230 мобілізованих поповнять лави прикордонних військ Білорусі.
Українці "залякують" білорусів: що відомо
- Зауважимо, що білоруські прикордонники вже не вперше бідкаються своєму командуванню на "провокації" з боку українських військових.
- Нещодавно білоруський прикордонник заявив, що нібито українські працівники Держприкордонслужби "провокують" білоруських з допомогою "жестів".
- Зазначають, що перший випадок так званих "провокацій" був на пункті пропуску "Добрянка" у Чернігівській області.
- Тоді ж так званий начальник управління прикордонного контролю Білорусі розповів, що "відзначаються окремі випадки "провокацій" з української сторони".