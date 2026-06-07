Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Читайте также Военный омбудсмен рассказала, сколько мобилизованных имеют право на отсрочку

Может ли отчим получить отсрочку?

СМИ рассказали историю военнообязанного мужчины, который обратился в суд после отказа в предоставлении отсрочки от призыва.

Он просил отменить решение комиссии ТЦК и СП, ссылаясь на пункт 5 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

По материалам дела, в 2024 году мужчина заключил брак с женщиной, которая воспитывает ребенка с инвалидностью с детства.

В свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце внесены в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (по указанию матери). Ребенок имеет подтвержденную инвалидность с детства подгруппы "А",

– добавили журналисты.

Известно также, что жена истца находится на диспансерном учете в связи с психическим заболеванием. Дед ребенка умер, а бабушка является пенсионеркой и проживает отдельно.

Сначала, в январе 2025 года, ТЦК предоставил мужчине отсрочку, однако в апреле это решение было отменено из-за отсутствия кровного родства. В ТЦК отметили, что законодательство предусматривает право на отсрочку для родителей, а отчим к этой категории не относится, поэтому оснований для освобождения от призыва, по их мнению, нет.

Повторное обращение мужчины в ТЦК также оставили без рассмотрения.

В то же время суд не согласился с такой позицией и встал на сторону истца. Суд признал противоправным решение комиссии ТЦК об отказе в отсрочке, а также бездействие по повторному рассмотрению обращения мужчины.

Как следствие, теперь ТЦК обязан повторно рассмотреть документы с учетом выводов суда.

К слову, недавно в парламенте начали обсуждение следующего этапа реформы системы мобилизации, результаты которого, по прогнозам нардепов, могут представить примерно через 2 месяца.

В частности, изменения должны коснуться деятельности ТЦК и усиления ответственности за нарушение правил призыва.