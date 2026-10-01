Кто не подлежит мобилизации в октябре: 7 основных категорий

В октябре 2026 года правила мобилизации в Украине продолжают действовать в соответствии с действующим законодательством. Закон предусматривает ряд категорий военнообязанных, которые не подлежат призыву или имеют право на отсрочку.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке".

Кого не могут призвать в армию?

1. Мужчины, не достигшие 25 лет, и лица старше предельного возраста

Мобилизации подлежат военнообязанные, состоящие в запасе и не имеющие бронирования или иного законного основания для отсрочки. В то же время для отдельных мужчин в возрасте до 25 лет, уже имеющих статус военнообязанного, предусмотрены особые условия.

2. Лица, непригодные к военной службе по состоянию здоровья

Соответствующая негодность должна быть установлена в установленном законом порядке. Отдельно закон предусматривает отсрочку для военнообязанных, признанных временно негодными к военной службе на срок до шести месяцев.

3. Бронированные работники

Военнообязанные, забронированные органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями или организациями в установленном порядке, не подлежат призыву на время действия бронирования.

4. Родители, имеющие предусмотренные законом семейные обстоятельства

Закон предусматривает право на отсрочку для отдельных категорий родителей, в частности тех, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, при определенных законом условиях. Также соответствующее право могут иметь родители, самостоятельно воспитывающие ребенка, или те, у кого есть ребенок с инвалидностью.

5. Лица, осуществляющие уход за определёнными законом родственниками.

Право на отсрочку могут иметь военнообязанные, осуществляющие постоянный уход за лицами, нуждающимися в таком уходе, при выполнении предусмотренных законодательством условий.

6. Отдельные работники и представители важных сфер.

Закон определяет ряд категорий военнообязанных, которые могут получить отсрочку в связи с работой или должностью. Перечень таких категорий значительно шире и зависит от конкретного вида деятельности и условий трудоустройства.

В августе 2026 года правительство также обновило перечень документов для подтверждения права на отсрочку для отдельных работников.

7. Лица, имеющие другие законные основания для отсрочки.

Статья 23 содержит дополнительные категории, в частности отдельных учащихся, научных и педагогических работников, а также другие случаи, определенные законом.

Кроме того, в 2026 году в статью 23 были внесены новые положения в отношении отдельных военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, уволенных после годичного контракта.

В то же время сам факт наличия определенного обстоятельства не всегда означает автоматическое освобождение от мобилизации. Право на отсрочку должно быть подтверждено в установленном порядке, а для разных категорий закон предусматривает разные документы.

Также следует учитывать, что законодательство о мобилизации в течение 2026 года менялось. Поэтому перед оформлением отсрочки необходимо проверять именно действующую редакцию законодательства и актуальные требования к подтверждающим документам.