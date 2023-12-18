Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова подписала новое распоряжение по мобилизации военнообязанных. Об этом сообщили на сайте Полтавского городского совета.
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График, когда будут уведомлять
Полтавский городской совет обнародовал распоряжение городского головы 15 декабря 2023 года.
Согласно распоряжению, должны установить график работы групп оповещения на территории Полтавы с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.
На территории старостинских округов будет действовать график, согласованный с Полтавским ОМТЦК и СП.
Распоряжение по мобилизации военнообязанных в Полтаве / Скриншот Полтавского городского совета
Кроме того, в распоряжении отмечают выделение представителей Национальной полиции для работы в группах оповещения при райсоветах и в старостинских округах Полтавского городского территориального совета.
Основная цель таких действий – обеспечение публичной безопасности и порядка.
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