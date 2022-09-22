Когда и на какие направления рф отправит первых мобилизованных: предположение военного эксперта

В стране-агрессоре анонсировали, что в рамках частичной мобилизации планируют призвать еще 300 тысяч человек. Это достаточно условные цифры, поскольку российским властям не перед кем отчитываться, кроме как перед собой.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, россия будет мобилизовать резервистов, исходя из того, что заинтересована в затягивании войны.

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Как россия планирует использовать мобилизацию

Для россии важно продолжать конфликт и решить текущие задачи в этой войне, которые состоят в том, чтобы хотя бы до зимы успеть первые пополнения, которые они могут собрать в рамках мобилизации, подвести для того, чтобы закрыть критические направления,

– объяснил эксперт.

Так, на линии фронта у захватчиков немало критических направлений. Кроме того, им нужно удерживать оккупированные территории на Востоке и Юге Украины.

Мусиенко отметил, что россияне будут формировать линию обороны и бросать туда людей и одновременно формировать другие группировки, которые могут потенциально создавать угрозы на других направлениях, и даже думать о каких-то контрнаступательных действиях.

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Как будут перебрасывать пополнения оккупантов

Впрочем, это не значит, что захватчики возьмут эти 300 тысяч военных и одновременно направят против наших бойцов на всех направлениях. Ведь логика процесса мобилизации состоит в том, что будет очередность.

Сначала они бросят одну группировку, которая будет защищаться и помогать недобитой и истощенной группировке российских войск, которые пока находятся на оккупированных территориях,

– объяснил эксперт.

А дальше страна-агрессор будет формировать следующие резервы и параллельно будет пытаться создать новую ударную группировку войск.

Мусиенко предположил, как россия будет перебрасывать мобилизованных: смотрите видео

Хватит ли "новеньким" оружия

Российских властей не волнует, хватит ли мобилизованным одежды и оружия. Хотя проблемы с обеспечением у оккупантов уже есть, в частности не хватает оружия.

"Те же самые Т-90 оснастить, как раньше – они не могут. Санкции ощутимы и закупить у Запада оборудование тоже не могут, а импортозамещение – провалено", – отметил Мусиенко.

Отсюда ответ – будут воевать на старых образцах вооружения, снятых с хранения, и преимущественно 60 – 80-х годов,

– резюмировал эксперт.

Так, не все вооружение "поедет и будет использовано". Однако оружие точно будет, хоть и старое и менее эффективное.