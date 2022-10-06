Россияне набрали вдвое меньше мобилизованных, чем заявляют, но не могут обеспечить и тех

Министр обороны России Сергей Шойгу убеждает, что оккупанты уже набрали 200 тысяч мобилизованных. На самом деле ситуация совсем другая. И нового "пушечного мяса" у россиян гораздо меньше.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По украинским данным, оккупанты смогли сосредоточить в учебных центрах и полигонах около 92 тысяч человек, вместо заявленных 200 тысяч.

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Вся эта "первая волна" через некоторое время поедет на фронт в подразделения, которые уже воюют. В основное ядро просто впихнут 90 тысяч "мобиков".

Они не могут справиться с таким количеством людей

По словам Арестовича, представители Украины владеют данными справки, предоставленной оккупантами в Министерство обороны России. Так, в некоторых регионах у них проблемы с самим набором, а повсюду – серьезные трудности с возможностью вооружать мобилизованных и предоставлять военную технику.

В справке было еще то, что сама возможность формирования соединений оперативного уровня и даже подразделений – это к батальону – у них вызывает острые сомнения. Они так и доложили наверх, что не могут гарантировать и сильно сомневаются в таких возможностях,

– отметил Арестович.

Он добавил, что российская армия не может справиться с вливанием столь большого колличества людей. Там не только медицина находится на уровне "нуля" со всеми прокладками и тампонами, которыми собираются останавливать кровотечение. У оккупантов, как подчеркивает Арестович, даже сильно нечем кормить и во что одеть новых "мобиков".

По его мнению, попытка мобилизации уже оборачивается для Путина большим крахом. Этот план не сможет стать серьезным военным аргументом.

Довоевалась "великая Россия" при Путине. Они готовились к великой войне, пугали НАТО, чтобы уменьшали границы, собирались победить всех. И что? И где? И как?

– иронизирует Арестович.

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Напомним, Вооруженные Силы Украины уже уничтожили 61 330 российских оккупантов за более чем 7 месяцев с начала полномасштабного вторжения. Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ. За минувшие сутки, 5 октября, украинские военные отправили к Кобзону еще 330 оккупантов.

Кроме того, ВСУ уже уничтожили 2449 танков, 5064 боевых бронированных машин, 1424 артиллерийские системы, 344 реактивных систем залпового огня, 177 средств ПВО и т.д. Больше статистики смотрите по ссылке.