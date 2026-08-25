Между тем Кремль назвал сообщения об этом "информационными утками".

Что говорят в Кремле о мобилизации

Журналисты спросили Дмитрия Пескова, как в Кремле расценивают утверждения о подготовке новой мобилизации и рассматривают ли российские власти какие-либо сценарии, предусматривающие ее объявление.

Он назвал подобные заявления "вбросом".

Вы знаете, это все вкидывают украинские власти. Конечно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию в нашей стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вкидываются в информационное поле,

– ответил приспешник Путина.

К слову, западные СМИ также пишут, что Россия готовится к возможной мобилизации, но решение в Кремле пока не принято.

А по данным западных разведчиков, в прошлом месяце российские офицеры прилетели из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Они проверяли готовность жителей региона к возможной мобилизации. В частности, отрабатывали вопросы размещения, питания и вооружения новобранцев.