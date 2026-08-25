Тим часом Кремль назвав "інформаційними качками" повідомлення про це.

Що кажуть у Кремлі про мобілізацію

Журналісти запитали Дмитра Пєскова, як у Кремлі розцінюють твердження про підготовку нової мобілізації і чи розглядає російська влада будь-які сценарії, які передбачають її оголошення.

Він назвав "вкидом" подібні заяви.

Ви знаєте, це все вкидає українська влада. Звісно, ​​режим намагається ідеологічно розгойдувати ситуацію в нашій країні. Це всі такі інформаційні качки, які цілеспрямовано вкидаються в інформаційне поле,

– відповів посіпака Путіна.

До слова, західні ЗМІ також пишуть, що Росія готується до можливої ​​мобілізації, але рішення у Кремлі поки що не прийняте.

А за даними західних розвідників, минулого місяця російські офіцери прилетіли із Санкт-Петербурга до Калінінградської області. Вони перевіряли готовність до можливої мобілізації жителів регіону. Зокрема, відпрацьовували питання розміщення, харчування та озброєння новобранців.