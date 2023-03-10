Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман. По его словам, Путин действительно верил в этот бред, и, вероятно, продолжает верить сейчас.

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Путин не понимал, во что он ввязался

Леонид Гозман отметил, что Путин действительно верил в то, что сможет захватить Киев за 3 дня.

Он верил в это. В передовых танках была парадная форма для парада на Крещатике, это же правда было,

– иронически сказал политик.

Гозман также напомнил, что через несколько дней после полномасштабного вторжения Путин обращался к украинским военным с призывом взять власть в свои руки, что свидетельствует о его абсолютной оторванности от реальности и проблем с психикой.

Возможно, сейчас он понимает больше, чем раньше, потому что где же парад в Киеве? А его нет и нет. По-видимому, он понимает это лучше, но думаю, что не до конца, потому что у нас выстроена такая система, при которой информация до верховных начальников не доходит, они действительно живут в иллюзорном мире.

– отметил оппозиционер.

По словам политика, единственным оставшимся в России ресурсом является количество людей. Путин не может противопоставить Украине качественную технику и мотивацию солдат, а он может действовать в традициях Иосифа Сталина и забрасывать противника трупами.

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Самым главным в этой ситуации является то, что Путин не считается с потерями, ему просто все равно на их жизнь, поэтому он их не жалеет, а россияне для него – это расходный материал, в то время как в Украине гибель каждого человека – это трагедия.

По словам Гозмана, в этом смысле у Путина есть преимущество что он может не считаться с потерями и иметь значительный человеческий ресурс.

Путин продолжает позорить себя и Россию