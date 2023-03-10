Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман. За його словами, Путін дійсно вірив у цю маячню, та, ймовірно, продовжує вірити зараз.

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Путін не розумів, у що він вплутався

Леонід Гозман зазначив, що Путін дійсно вірив у те, що зможе захопити Київ за 3 дні.

Він вірив у це. В передових танках була парадна форма для параду на Хрещатику, це ж правда було,

– іронічно сказав політик.

Гозман також пригадав, що через декілька днів після повномасштабного вторгнення Путін звертався до українських військових із закликом взяти владу в свої руки, що свідчить про його абсолютну відірваність від реальності та проблеми з психікою.

Можливо, зараз він розуміє більше, ніж раніше, бо де ж парад в Києві? А його все немає і немає. Мабуть, він розуміє це краще, але думаю, що не до кінця, бо у нас вибудована така система, за якої інформація до верховних начальників не доходить, вони дійсно живуть в ілюзорному світі,

– зазначив опозиціонер.

За словами політика, єдиним ресурсом, який залишився у Росії є кількість людей. Путін не може протиставити Україні якісну техніку та мотивацію солдатів, а натомість він може діяти в традиціях Йосифа Сталіна та закидувати противника трупами.

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Найголовнішим у цій ситуації є те, що Путін не рахується із втратами, йому просто все одно на їхні життя, тому він їх не шкодує, а росіяни для нього – це витратний матеріал в той час як в Україні загибель кожної людини - це трагедія.

За словами Гозмана, у цьому сенсі у Путіна є перевага, що він може не рахуватись із втратами та мати значний людський ресурс.

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