Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман. За його словами, Путін дійсно вірив у цю маячню, та, ймовірно, продовжує вірити зараз.
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Путін не розумів, у що він вплутався
Леонід Гозман зазначив, що Путін дійсно вірив у те, що зможе захопити Київ за 3 дні.
Він вірив у це. В передових танках була парадна форма для параду на Хрещатику, це ж правда було,
– іронічно сказав політик.
Гозман також пригадав, що через декілька днів після повномасштабного вторгнення Путін звертався до українських військових із закликом взяти владу в свої руки, що свідчить про його абсолютну відірваність від реальності та проблеми з психікою.
Можливо, зараз він розуміє більше, ніж раніше, бо де ж парад в Києві? А його все немає і немає. Мабуть, він розуміє це краще, але думаю, що не до кінця, бо у нас вибудована така система, за якої інформація до верховних начальників не доходить, вони дійсно живуть в ілюзорному світі,
– зазначив опозиціонер.
За словами політика, єдиним ресурсом, який залишився у Росії є кількість людей. Путін не може протиставити Україні якісну техніку та мотивацію солдатів, а натомість він може діяти в традиціях Йосифа Сталіна та закидувати противника трупами.
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Найголовнішим у цій ситуації є те, що Путін не рахується із втратами, йому просто все одно на їхні життя, тому він їх не шкодує, а росіяни для нього – це витратний матеріал в той час як в Україні загибель кожної людини - це трагедія.
За словами Гозмана, у цьому сенсі у Путіна є перевага, що він може не рахуватись із втратами та мати значний людський ресурс.
Путін продовжує ганьбити себе та Росію
- Російський військовий злочинець довів російську армію до такого абсурду, що єдиним ресурсом залишились самі росіяни, які кількісно переважають українців.
- Путін вирішив затягнути війну, але навіть на це у Росії вже немає ресурсів. Це залишається єдиним вигідним для Росії варіантом, але він стане можливим тільки за підтримки Китаю.
- Міт про сильну Росію розбився об Україну та її захисників. Тепер увесь світ розуміє, що Росія – це примітивна та слабка з технологічної точки зору країна.