Ночью в россии подожгли военкомат и приемную путинской партии
24 сентября 2022 , 21:54Читати новину українською
Источник:ВВС
В россии поджигают военкоматы в знак протеста объявленной путином мобилизации. Так, в субботу в городе Канске у Красноярского края вспыхнул местный военкомат.
Детали "досадного" инцидента
Местные СМИ сообщили, что около 1 ночи мужчина, чье лицо до сих пор не установили, бросил в окно первого этажа "коктейль Молотова".
К теме После объявления мобилизации путин устроил себе недельный отдых, – СМИ
Приехавшие на место пожарные потушили пожар. Отмечают, что в комнате выгорела мебель.
Кроме того, в городе Салават у дверей общественной приемной "единой россии" кто-то поджег автомобильные шины.
Пожар потушили, в результате пострадала пластиковая входная дверь.
В россии недовольны мобилизацией
- После того, как путин объявил о частичной мобилизации, в стране началась новая волна поджогов военкоматов.
- Через три дня появились сообщения о попытках поджогов местных военкоматов по меньшей мере в 6 российских регионах. Еще в нескольких случаях неизвестные пытались поджечь дома городских администраций.
К теме – Подоляк разнес мобилизацию в россии: смотреть видео