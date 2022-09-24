Ночью в россии подожгли военкомат и приемную путинской партии

В россии поджигают военкоматы в знак протеста объявленной путином мобилизации. Так, в субботу в городе Канске у Красноярского края вспыхнул местный военкомат.

Детали "досадного" инцидента

Местные СМИ сообщили, что около 1 ночи мужчина, чье лицо до сих пор не установили, бросил в окно первого этажа "коктейль Молотова".

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Приехавшие на место пожарные потушили пожар. Отмечают, что в комнате выгорела мебель.

Кроме того, в городе Салават у дверей общественной приемной "единой россии" кто-то поджег автомобильные шины.

Пожар потушили, в результате пострадала пластиковая входная дверь.

В россии недовольны мобилизацией

После того, как путин объявил о частичной мобилизации, в стране началась новая волна поджогов военкоматов.

Через три дня появились сообщения о попытках поджогов местных военкоматов по меньшей мере в 6 российских регионах. Еще в нескольких случаях неизвестные пытались поджечь дома городских администраций.

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