Сколько россиян ежемесячно соглашаются убивать украинцев за деньги: в ГУР назвали цифру
- Россия ежемесячно привлекает в армию минимум 35 000 военнослужащих.
- С начала 2025 года подписано около 280 000 контрактов.
Сейчас Кремль имеет возможность заманивать в оккупационное войско живую силу большой зарплатой. В украинской разведке раскрыли, сколько россиян с начала 2025 года подписали контракт.
У нашего врага нет проблем с набором людей в российскую армию. Тысячи, ослепленные пропагандой и желанием заработать, становятся в ряды оккупационного войска. Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, передает 24 Канал.
Смотрите также В России зафиксировали первый случай вручения повестки через SMS
Как в России происходит рекрутинг?
По словам Скибицкого, Россия каждый месяц набирает в армию минимум 35 000 военнослужащих. С начала года по состоянию на 1 сентября 2025 года Кремль призвал по контракту около 280 000 военнослужащих.
Разведчик подчеркнул, что контрактники получают большие суммы. За подписание первого контракта предусмотрена выплата 2 миллионов рублей.
"Есть все признаки того, что до конца года они (оккупанты – 24 Канал) полностью выполнят план по рекрутингу", – подытожил заместитель главы ГУР.
К слову, в недавнем интервью руководитель ГУР Кирилл Буданов допустил проведение новой волны мобилизации в России. Генерал отметил, что это серьезная угроза.
Что известно о призыве в армию в России?
- Военный аналитик Ян Матвеев заявил, что набор россиян в армию падает. Солдат с серьезными заболеваниями командование не комиссует, а собирает в отдельные отряды для направления на передовую.
- Россияне также пытаются набрать людей по контракту с оккупированных территорий. Им предлагают за подписание контракта 800 тысяч рублей и потом зарплату от 210 тысяч рублей. Также заманивают на контракт обещаниями списания долгов по кредиту до 10 миллионов рублей. В регионах России выплаты контрактникам не 800 тысяч рублей, а вдвое больше.
- В начале августа главком Александр Сырский сообщил, что каждый месяц российская группировка увеличивается на примерно 9 тысяч военных. До конца 2025 года в России планируют сформировать десять новых дивизий.