Сейчас Кремль имеет возможность заманивать в оккупационное войско живую силу большой зарплатой. В украинской разведке раскрыли, сколько россиян с начала 2025 года подписали контракт.

У нашего врага нет проблем с набором людей в российскую армию. Тысячи, ослепленные пропагандой и желанием заработать, становятся в ряды оккупационного войска. Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, передает 24 Канал.

Как в России происходит рекрутинг?

По словам Скибицкого, Россия каждый месяц набирает в армию минимум 35 000 военнослужащих. С начала года по состоянию на 1 сентября 2025 года Кремль призвал по контракту около 280 000 военнослужащих.

Разведчик подчеркнул, что контрактники получают большие суммы. За подписание первого контракта предусмотрена выплата 2 миллионов рублей.

"Есть все признаки того, что до конца года они (оккупанты – 24 Канал) полностью выполнят план по рекрутингу", – подытожил заместитель главы ГУР.

К слову, в недавнем интервью руководитель ГУР Кирилл Буданов допустил проведение новой волны мобилизации в России. Генерал отметил, что это серьезная угроза.

Что известно о призыве в армию в России?