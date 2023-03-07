Кремль не начнет очередную волну мобилизации раньше лета, – ISW

Кремлевские власти избегают объявления второй волны мобилизации, однако активно проводят агитационные кампании и вербуют добровольцев на фронт. Вероятно, Россия не начнет масштабных мобилизационных процессов как минимум до лета.

Об этом сообщают в американском Институте изучения войны. Аналитики отмечают, что у Кремля, по всей вероятности, заканчиваются боеспособные резервы для продолжения наступательных операций после неудач на Востоке Украины.

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Россия не сможет достичь своих целей в Донецкой области без масштабной мобилизации

Эксперты ISW считают, что активные поиски добровольцев на фронт могут свидетельствовать, что у Кремля заканчиваются боеспособные резервы для продолжения наступательных операций. Дело в том, что противник понес потрясающие потери в Бахмутской битве и во время неудачных наступлений вокруг Вугледара и в Луганской области.

Путин, вероятно, продолжит "молчаливую мобилизацию" и поиск добровольцев, чтобы обеспечить постоянную поставку российских военных на фронт. Кремль может надеяться, что таких нерегулярных сил будет достаточно, чтобы сохранить российскую инициативу на передовой.

Однако российские ветераны и милблогеры отметили, что Россия не сможет достичь своих целей по достижению административных границ Донбасса без масштабной мобилизации кадров, экономики и промышленности,

– отметили в ISW.

Кремль начнет очередную волну мобилизации не раньше лета 2023 года

Потуги Кремля в поиске добровольцев могут свидетельствовать о том, что очередная мобилизационная волна не начнется раньше лета этого года. Западные чиновники ранее утверждали, что Путин с января медлит с объявлением второй мобилизационной волны и проводит "молчаливую мобилизацию" из-за страха "за стабильность своего режима".

Российское Минобороны, вероятно, не сможет приступить к мобилизационным процессам до завершения весеннего цикла призыва, учитывая, что российские центры военного набора, похоже, обладают административной способностью готовить и генерировать примерно 130 000 призывников за двухлетний цикл. Это ограничение кажется относительно негибким и, вероятно, объясняет, почему 300 000 резервистов, призванных осенью, кажется, были обучены партиями, а не все сразу,

– объяснили аналитики.

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