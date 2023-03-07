Кремль не начнет очередную волну мобилизации раньше лета, – ISW
Источник:ISW
Кремлевские власти избегают объявления второй волны мобилизации, однако активно проводят агитационные кампании и вербуют добровольцев на фронт. Вероятно, Россия не начнет масштабных мобилизационных процессов как минимум до лета.
Об этом сообщают в американском Институте изучения войны. Аналитики отмечают, что у Кремля, по всей вероятности, заканчиваются боеспособные резервы для продолжения наступательных операций после неудач на Востоке Украины.
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Россия не сможет достичь своих целей в Донецкой области без масштабной мобилизации
Эксперты ISW считают, что активные поиски добровольцев на фронт могут свидетельствовать, что у Кремля заканчиваются боеспособные резервы для продолжения наступательных операций. Дело в том, что противник понес потрясающие потери в Бахмутской битве и во время неудачных наступлений вокруг Вугледара и в Луганской области.
Путин, вероятно, продолжит "молчаливую мобилизацию" и поиск добровольцев, чтобы обеспечить постоянную поставку российских военных на фронт. Кремль может надеяться, что таких нерегулярных сил будет достаточно, чтобы сохранить российскую инициативу на передовой.
Однако российские ветераны и милблогеры отметили, что Россия не сможет достичь своих целей по достижению административных границ Донбасса без масштабной мобилизации кадров, экономики и промышленности,
– отметили в ISW.
Кремль начнет очередную волну мобилизации не раньше лета 2023 года
Потуги Кремля в поиске добровольцев могут свидетельствовать о том, что очередная мобилизационная волна не начнется раньше лета этого года. Западные чиновники ранее утверждали, что Путин с января медлит с объявлением второй мобилизационной волны и проводит "молчаливую мобилизацию" из-за страха "за стабильность своего режима".
Российское Минобороны, вероятно, не сможет приступить к мобилизационным процессам до завершения весеннего цикла призыва, учитывая, что российские центры военного набора, похоже, обладают административной способностью готовить и генерировать примерно 130 000 призывников за двухлетний цикл. Это ограничение кажется относительно негибким и, вероятно, объясняет, почему 300 000 резервистов, призванных осенью, кажется, были обучены партиями, а не все сразу,
– объяснили аналитики.
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В России могли мобилизовать более полумиллиона человек
- По данным оппозиционных расследователей, в России, вероятно, мобилизовали более полумиллиона человек. В то же время, страна-агрессор столкнулась с двумя очень важными проблемами.
- Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Андрей Харук. Он отмечает, что речь идет о материально-техническом обеспечении и недостатке вооружения.
- По словам эксперта, даже если Кремль мобилизовал такое огромное количество оккупантов, страна-агрессор вряд ли сможет обеспечить их необходимым снаряжением. Россияне и так должны использовать устаревшие машины, поскольку собственного производства им не хватает.